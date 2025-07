O události, která se stala 24. července dopoledne nedaleko Vrábče na Českobudějovicku, policisté informovali dnes.

Pár seniorů, který rád houbaří, dostal tip na jedno místo, a tak se kus za Budějovice vydal. Po nějaké chvíli se brzy stoletý muž od své o několik let mladší přítelkyně odpojil. Ta o začala mít obavy, že se ztratil, a tak raději přivolala své příbuzné.

Ani ti však nebyli úspěšní, a tak poté neváhali a raději přivolali policisty. „Na místo minulý čtvrtek dopoledne vyjížděla hlídka z boršovského obvodního oddělení, policejní psovod a také policisté z oddělení hlídkové služby,“ potvrdila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová s tím, že rodina udělala dobře.

Trvalo to jen pár desítek minut a policejní psovod Denis Šumpela byl se svou služební fenou Samanthou úspěšný a našli jen lehce dezorientovaného muže v lese. Jinak byl úplně v pořádku a plný sil. Dokonce už našel i nějaké houby. Jeho oblíbeným místem k houbaření je jinak třeba Hlubocko a hříbky už prý letos rostou.

Policisté poté dostali seniora k příbuzným, a pátrání tak mělo šťastný konec. „Houbařům a výletníkům každopádně doporučujeme, aby u sebe měli mobilní telefon a do míst, která neznají, nechodili sami,“ doplnila Lenka Krausová.

Podle jejích slov je samozřejmě dobré mít do terénu i vhodné oblečení, obuv a klidně svačinu pro případ, že by se člověk dostal do takto nepříjemné situace a musel vydržet do příjezdu pomoci.