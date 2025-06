Infopanel slouží na hřbitově ve Vodňanech už dva měsíce a v jižních Čechách je zatím ojedinělý. Po zadání jména se ukáže mapka areálu s vyznačením konkrétního hrobového místa.

„Tuto myšlenku měli už zastupitelé před námi. Když se rekonstruovala smuteční síň, tak se připravila instalace, jako elektřina a internet,“ popsal starosta Martin Macháč.

„Vzešlo to z požadavků občanů, protože máme vcelku velký hřbitov o rozloze 2,1 hektaru, kde je poměrně hodně hrobů. A pro příbuzné, kteří sem zavítají třeba jednou za čas, je pak obtížné i třeba trefit řadu,“ vysvětlila místostarostka Lenka Grünthalová.

Inspiraci, jak přesně by měla infotabule vypadat a sloužit, pak našli zaměstnanci vodňanských městských služeb na Slovensku. Město přišla na 250 tisíc korun.

Vyhledávat lze podle čísla hrobu nebo podle jmen. Stačí zadat první tři písmena křestního jména či příjmení. „Princip je takový, že přijdete k panelu, zadáte jméno a v plánku se rozsvítí hrob,“ upřesnila místostarostka. Vše je propojené s databází městského hospodářství, které hřbitov spravuje a vede evidenci.

„Když jsme to zkoušeli my, hledali jsme hrob místního významného houslového virtuosa Váši Příhody,“ vysvětlila Grünthalová. „Infopanel vypadá jako velký tablet s velmi snadným ovládáním. Jsou zde velká písmena, takže i starší člověk by s tím neměl mít problém,“ zdůraznila.

Návštěvníci získají také informaci, zda je platná nájemní smlouva na dané hrobové místo. Nelze si ale v souladu s pravidly GDPR dohledat, na koho je aktuálně zapsaná.

Infotabule se nachází těsně za vchodem do prostoru hřbitova, hned naproti smuteční síni. Je pod stříškou, takže je chráněná před deštěm, ale také před slunečním svitem, který by omezil její čitelnost. Město se neobává ani vandalismu a poškození. Kromě výjimečných případů krádeže drobných ozdob se zde zatím nic nestalo. Tabule se nachází za brankou, která se automaticky na noc zavírá.

Vodňanští plánují svůj hřbitov zvelebovat i nadále. „Zatím je kapacita dostatečná, i když hrobových míst ubývá a poohlížíme se po kolumbáriích. Máme kam hřbitov rozšiřovat, ale zatím to není nutné,“ uzavřel starosta.