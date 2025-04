O Velikonoční hrkání se stará divadelní společnost herce a komedianta Víti Marčíka. Ten s partou kamarádů poprvé do českobudějovických ulic vyrazil s tajemnými řehtačkami a maskami na obličejích už v roce 2010.

Za patnáct let se akce rozrostla a nyní si jí nenechají ujít stovky diváků. Do samotného průvodu se můžete ale zapojit i vy. Stačí přijít ve čtvrtek 17. dubna v 18 hodin do kostela na českobudějovickém Piaristickém náměstí a zapojit se. Na místě vám zkušení hrkači vše ukáží a vysvětlí.

První průvod vyjde do ulic z Piaristického náměstí právě na Zelený čtvrtek, a to v 19 hodin. Každý z průvodů má svou symboliku, ten první ukazuje na poslední večeři Páně. Ve 23 hodin si můžete ještě na dvorku děkanství užít Petrovo zapření.

Hodně akcí spojených s nejdůležitějšími křesťanskými svátky uvidí zájemci na Velký pátek. Městem projdou hned čtyři průvody hrkačů, a to v 8 (symbolika soudu), 12 (Golgota), 15 (smrt) a v 19 hodin (uložení do hrobu). Dopoledne také na hlavním náměstí budou tesaři vyrábět dřevěné kříže jako symbol ukřižování Ježíše Krista.

Je tu tak zvaná Bílá sobota. V 8 hodin ráno vyjde průvod s hrkačkami, ti si připomenou ztraceného beránka. Ve 12 hodin pak s hrkači uličkami Budějovic projede pohřební vůz. Sobotu pak od 20.30 hodin zakončí Velikonoční vigilie v katedrále sv. Mikuláše.

I na neděli mají divadelníci Víti Marčíka připravený program. Tentokrát už bez drnčivého zvuku. V 9 hodin je mše svatá v katedrále sv. Mikuláše a ve 12 hodin začne svatební průvod městem a tím skončí celý velikonoční program.

Velikonoční hrkání mají přichystané na oslavu svátků i v Třeboni na Jindřichohradecku. Tam se také začíná na Zelený čtvrtek, a to v 19.30 hodin u chrámu sv. Jiljí a Panny Maria Královny. V sobotu se pak bude hrkat v 9, ve 12, v 15 a v 19.30 hodin. Na Bílou sobotu připadají průvody na 9. a 12. hodinu.