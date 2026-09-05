Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

Autor: ČTK, lpo
  17:12aktualizováno  17:12
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění, silnice je uzavřená.

„V sobotu krátce po půl třetí odpoledne došlo na silnici I/29 u obce Temešvár na Písecku k hromadné dopravní nehodě,“ informoval mluvčí jihočeských policistů Miroslav Šupík.

Silnice vedoucí přes Podolský most přes orlickou přehradu je neprůjezdná. „Komunikace je nyní z důvodu vyšetřování nehody zcela uzavřena. Objízdná trasa vede přes obce Zvíkovské Podhradí, Milevsko a Bernartice,“ doplnil mluvčí.

Motorkář, kterého po těžké nehodě oživovali, po převozu do nemocnice zemřel

Před příjezdem záchranné služby už zraněnému muži pomáhali lidé na místě. Provizorně mu zastavili krvácení z nohy, po příjezdu záchranářů pak krvácení definitivně zastavilo škrtidlo. Vrtulník muže přepravil do českobudějovické nemocnice, uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Příčinu dopravní nehody policisté vyšetřují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřel požár nákladního auta, tvořily se kolony

Na dálnici D1 na 62. kilometru ve směru na Brno shořel kamion i s návěsem....

Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Po dvouapůlhodinové uzavírce policisté otevřeli autům jeden pruh.

5. září 2026  15:42,  aktualizováno  17:13

Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

ilustrační snímek

Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění, silnice je uzavřená.

5. září 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Druhý den v provozu tentokrát na lince 7.

vydáno 5. září 2026  16:58

Kostel sv. Antonina Paduanského a oblaky typu cirrocumulus, tedy řasokupy (lidově beránky. Signalizují pozvolný příchod nestálého počasí. Lidová pranostika říká, že beranky věstí déšť či zimního...

vydáno 5. září 2026  16:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kostel sv. Antonina Paduanského a oblaky typu cirrocumulus, tedy řasokupy (lidově beránky. Signalizují pozvolný příchod nestálého počasí. Lidová pranostika říká, že beranky věstí déšť či zimního...

vydáno 5. září 2026  16:57

Když se člen rodiny začne měnit. Služba pomůže blízkým duševně nemocných

Příbuzným duševně nemocných budou ve skupině pomáhat Gracián Svačina a Dominika...

Pomoci rodinám duševně nemocných zvládat náročné situace i s nimi spojenou psychickou zátěž má nová skupina pro blízké, kterou od září otevírá ostravské Centrum duševního zdraví. Jde o první službu...

5. září 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Prague Harley Days 2026, to jsou silné stroje Harley Davidson a životní styl, hudební skupiny, FMX Gladiator Game i tradiční Post-Apo Convoy (apokalypsa). Sobota je obohacena spanilou jízdou...

vydáno 5. září 2026  16:52

Prague Harley Days 2026, to jsou silné stroje Harley Davidson a životní styl, hudební skupiny, FMX Gladiator Game i tradiční Post-Apo Convoy (apokalypsa). Sobota je obohacena spanilou jízdou...

vydáno 5. září 2026  16:51

Prague Harley Days 2026, to jsou silné stroje Harley Davidson a životní styl, hudební skupiny, FMX Gladiator Game i tradiční Post-Apo Convoy (apokalypsa). Sobota je obohacena spanilou jízdou...

vydáno 5. září 2026  16:51

Salmové z 18. století se dnes vrátili na zámek v Rájci v divadelních prohlídkách

SalmovĂ© z 18. stoletĂ­ se dnes vrĂˇtili na zĂˇmek v RĂˇjci v divadelnĂ­ch prohlĂ­dkĂˇch

Postavy Karla Josefa ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželky Marie Františky z Auerspergu se dnes vrátily na zámek v Rájci nad Svitavou na Blanensku. Scénář...

5. září 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od registrace k prvnímu článku. Jak začít publikovat na Moje Metro?

Moje Metro

Nemusíte být novinář, abyste mohli psát pro čtenáře. Moje Metro dává prostor lidem, kteří mají co říct a chtějí se podělit o své příběhy, názory nebo dění ve svém okolí. Podívejte se, jak se stát...

5. září 2026  16:13

Povrly na Ústecku otevřely muzeum v kovárně, kterou zachránily před demolicí

ilustrační snímek

Povrly na Ústecku dnes při oslavě 840 let od založení otevřely nové muzeum v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou...

5. září 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.