Markéta Sedláčková
  9:22aktualizováno  9:22
Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor. Téměř rok poté tam začíná s prvními úpravami. Radnice také připravuje architektonickou soutěž. Výstupem mají být návrhy, jak do areálu znovu vrátit život.
V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují staré ploty. Cílem je příprava na další kroky revitalizace.

Vyšebrodští by si v Hrudkově představovali moderní lázeňský areál s kapacitou 250 lůžek. Neměly by chybět gastronomické provozy, léčebná a rehabilitační zařízení, relaxační a společenské prostory ani odpovídající technické zázemí. Soutěž chtějí vypsat v následujících týdnech, vítězný návrh má nabídnout dlouhodobě udržitelné řešení.

„Hrudkov je strategický projekt, který může zásadně ovlivnit budoucnost Vyššího Brodu. Po letech, kdy se o areál nikdo nestaral, se věci konečně hýbou,“ komentoval postup starosta Jindřich Hanzlíček.

Areál bych nazval Fénix, povstane z popela, říkal pamětník mezi chátrajícími domy

Město se průběžně pouští do úklidu a kácení, protože prostranství mezi budovami postupně zarůstalo dřevinami a zelení. V areálu se nachází pět domů s 23 byty, z nichž část je stále obývaná. Šest prázdných bytů čeká zásadní oprava, na kterou radnice vyčlenila čtyři miliony korun.

„Pracujeme s tím, co máme. Důležité je, že jsme začali. Máme závazek vůči kraji i vůči lidem a nechceme na nic čekat,“ prohlásil místostarosta Jaroslav Marek. Bytové domy kdysi sloužily zaměstnancům sanatoria.

Město si představuje, že by se po rekonstrukci mohly znovu stát zázemím pro lidi, kteří tu jednou najdou práci právě v plánovaném lázeňském provozu. První etapu město zaplatí ze svého. „Do budoucna plánujeme využít dotační programy, zejména na rekonstrukci bytových domů,“ uvedl starosta Hanzlíček. Celkovou výši investice bude možné odhadnout až po skončení soutěže.

Sanatorium stojící ve svahu na okraji lesa začalo fungovat v 60. letech 20. století. Tehdy přijímalo pacienty s plicními nemocemi, hlavně s astmatem a tuberkulózou. Postupně, jak těchto diagnóz ubývalo, se zařízení od 70. let proměňovalo v léčebnu dlouhodobě nemocných, kam přijížděli pacienti z celé republiky.

Areál tvořilo několik navzájem propojených budov, a to šest hlavních pavilonů, hospodářská budova, léčebný dům a kotelna. Podle pamětníků zde bývala také kantýna a školka pro děti zaměstnanců. Provoz skončil v roce 2005, kdy byli poslední pacienti přesunuti do nemocnice v Českých Budějovicích. Od té doby areál dvacet let chátral a zarůstal.

Loni Jihočeský kraj převedl areál na město bezúplatně s podmínkou, že ho musí zrevitalizovat a nesmí ho prodat nebo využít například jako kasino.

20. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

