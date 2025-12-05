Pod Hůrami postaví čtvrť se školou i halou. Hotová má být za tři roky

Lukáš Marek
  12:32
V obci nad Českými Budějovicemi brzy přibudou stovky nových obyvatel, kteří by měli mít k dispozici i kvalitní infrastrukturu. Stavba v obci Hůry nedaleko dálnice a výpadovky na Třeboň vyjde na zhruba 900 milionů korun.

Na místě bagry teprve strhly ornici, ale 90 z celkového počtu 191 bytů už je prodaných. Ve středu slavnostně začala stavba rozsáhlého komplexu v Hůrách na okraji Českých Budějovic.

Vesnice, kde teď žije přes šest set obyvatel, se tak v roce 2028 hodně rozroste. To se do nové čtvrti začnou stěhovat první lidé, kterých bude několik stovek.

Kopat se u Hůr začalo v úvodu prosince, hotovo má být za tři roky. (3. prosince 2025)
V nové čtvrti Hůry vzniknou stovky bytů. (3. prosince 2025)
Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. Dole je silnice z krajského města na Třeboň. (7. srpna 2025)
Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. Dole je silnice z krajského města na Třeboň. (7. srpna 2025)
Tento developerský projekt s rozlohou 30 tisíc metrů čtverečních má hned několik zajímavostí, které nejsou u podobných akcí běžné. Součástí se totiž stane základní škola, kam budou chodit děti od první do páté třídy. Tato akce jde za investorem, obec pak ze svého a s pomocí dotací přidá sportovní halu.

„Budeme díky tomu mít mnohem lepší infrastrukturu. Vzniknou zde i ordinace lékařů a měl by tu být zubař a praktik. Měli bychom tak získat to, co jinde velmi pracně shání,“ vyzdvihl starosta Jiří Borovka.

Tělocvična by podle jeho slov měla stát Hůry bezmála 50 milionů. „Budeme to řešit úvěrem a předpokládáme, že bychom také čerpali nějakou dotaci. To je i jedna z podmínek pro tuto stavbu,“ uvedl.

Obavy o zaplnění sportovní haly či základní školy vůbec nemá. „Bude spádová třeba i pro děti z Adamova, Libníče či Jivna, se kterými jsme ve svazku,“ podotkl Borovka. Těší ho, že součástí komplexu s názvem Rezidence u sv. Eliáše bude rovněž bydlení pro seniory.

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

„Bude to zhruba 60 bytů pro seniory a dalších 140 až 160 lůžek v domě pro seniory. Dále tu počítáme s parkem, dětským hřištěm a parkovištěm s 278 místy,“ vyjmenoval Michal Hřebík, spolumajitel celého projektu. Odhaduje, že celkové náklady na vybudování rezidence vystoupají k 900 milionům.

V minulosti byly plány s touto lokalitou úplně jiné. „Původně měly na stejném místě stát skladovací haly logistického centra, což jsme odmítali. Rezidence nám umožní třeba koupit i obecní byty. Lokalita je také od Hůr oddělená a nebude ji zatěžovat provozem,“ upozornil starosta a chválil spolupráci s investorem.

Dobré vztahy s obcí ocenil také Hřebík. „Vzali jsme v potaz potřeby obce, která toužila po škole, my jsme chtěli stavět byty. Vyšli jsme si vstříc,“ konstatoval.

Blízko dálnice a výpadovky na Třeboň

Zmínil, že je o novou lokalitu značný zájem a už je prodaná zhruba polovina bytů. „My jsme si to vyzkoušeli v Budějovicích na Husově třídě, kde jsme udělali podobný projekt s klasickým bydlením a senior domem, a ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Tady přidáváme další infrastrukturu,“ zmínil Hřebík.

Staveniště už je předané a hotovo by mělo být ideálně začátkem roku 2028. Domy budou stát pár set metrů pod rodinnými domy v Hůrách. A také nad Eliášovou důlní štolou, která původně byla součástí díla na těžbu antracitu a stříbra. Odtud název rezidence.

V Hůrách plánují novou čtvrť s bytovými domy, Alzheimer centrem i školou

Podle vizualizace bude mít čtvrť obdélníkový tvar, největší budou dva dlouhé bytové domy stojící naproti sobě. Pro nové obyvatele může být výhodou blízkost dálnice a výpadovkou od Třeboně se dostanou do Budějovic za pár minut.

„Bude to vlastně úplně nová čtvrť. To, že zde bude škola i senior dům, je významná nadstavba. Součástí bude i protihlukový kopec, kde bude možné třeba sáňkovat. Ale hlavně to odcloní zástavbu od výpadovky,“ upozornil architekt Jiří Brůha, který stojí za návrhem rezidence.

