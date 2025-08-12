Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

Antonín Pelíšek
  9:02aktualizováno  9:02
V Hůrách u Českých Budějovic vznikne sídlo, kde bude škola i lékař. Plán na skladovací haly zanikl. Projekt několika bytových domů se službami vzniká na okraji bývalé hornické obce Hůry. Domy budou stát přímo nad Eliášovou důlní štolou, která původně byla součástí díla na těžbu antracitu a stříbra.
Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. (7. srpna 2025) | foto: vizualizace Zlatý Roh

Po několika letech příprav se konečně našel investor komplexu čtyř šestipodlažních budov, jež nabídnou 191 bytů. Ačkoliv teprve začaly zemní práce, některé z nich jsou už teď prodané.

Projekt nazvaný Rezidence u sv. Eliáše má podle některých odborníků vysoké ambice a je unikátní. Kromě bytů tu budou zdravotní služby, škola prvního stupně s tělocvičnou, obchod s potravinami nebo zastávka MHD. Projektant plánuje budoucí využití některých prostor pro Alzheimer centrum spojené s bydlením pro seniory. Aktuální ceny nabízených bytů se pohybují v celostátním průměru – kolem 100 tisíc korun za čtvereční metr.

V Hůrách plánují novou čtvrť s bytovými domy, Alzheimer centrem i školou

„Předpokládáme kolaudaci tří domů v roce 2028, finále bude v srpnu,“ uvádí Karel Šandera ze společnosti Zlatý Roh, která je garantem stavby a realitní kanceláří.

Zahájení stavby představuje zemní práce včetně inženýrských sítí. Vše s nadějí sledují Hůry se 600 obyvateli. Sídlo jim totiž přinese výhody včetně nabídky služeb a zvýšení počtu stálých obyvatel.

Takto by měla vypadat rezidence u Hůr na Budějovicku. Dole je silnice z krajského města na Třeboň. (7. srpna 2025)

„Od začátku jsme na projektu spolupracovali. Původně měly na stejném místě stát skladovací haly logistického centra, což jsme odmítali. Rezidence nám umožní koupit obecní byty nebo využívat školu s tělocvičnou, která bude naše. Lokalita je od obce oddělená a nebude nás zatěžovat provozem. Po delším čase se konečně našli investoři,“ pochvaluje si starosta Jiří Borovka.

Komplex čtyř šestipatrových domů má stát severovýchodně od obce poblíž silnice první třídy ve směru na Třeboň. Tři hektary zastavěné plochy patří právě developerovi, který se je původně pokoušel neúspěšně zhodnotit stavbou skladovacích hal. Obec však jeho záměr zastavila změnou územního plánu. Areál bude dopravně napojený nejenom na třeboňskou výpadovku, ale i na dálnici D3.

Příhodná poloha u dálnice

„Bude od dálnice vzdálený pět minut jízdy a od centra města devět minut,“ informuje realitka Zlatý Roh na webových stránkách.

Kromě parku, dětského hřiště a další zeleně tu mají fungovat obnovitelné zdroje energie, budovy budou mít dle projektu vypracovaného sdružením architektů Brůha a Klampera fotovoltaiky na střechách.

Realitní kancelář byty nabízí i jako investiční. Inzeruje u nich množstevní slevy. Jejich ceny se pohybují podle velikosti od tří do čtrnácti milionů korun. Největší zájem je zatím o malé byty. Podle analýzy agentury Bezrealitky prodejní ceny bytů v Česku stále stoupají.

Jen za posledních deset let vzrostly téměř trojnásobně. Nejdražší jsou v Praze, kde dosahují až 170 tisíc korun za čtvereční metr. Podle toho se zvyšuje i nájemné v nich. Vzhledem k poloze při dálnici a cenovému srovnání je možné, že o byty v Rezidenci u sv. Eliáše budou mít zájem i majetnější pražští důchodci.

Obec Hůry, původně Německé Hory, profitovala z těžby stříbra. Důl Eliáš fungoval až do roku 1909. Na území obce stála za Rakouska-Uherska vojenská prachárna, pozemky po ní dlouho využívala Československá armáda.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

