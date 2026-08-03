Hygienici letos uložili pořadatelům táborů na jihu Čech zatím šest pokut

Do poloviny prázdnin hygienici uložili pořadatelům letních táborů na jihu Čech šest pokut. Šlo pouze o drobnější nedostatky. Pořadatelé zaplatili dohromady 24.000 korun. ČTK to dnes řekla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
"V polovině prázdnin jsme měli nahlášeno pořádání 344 táborů a 32.013 dětí. Z toho 30.462 dětí se rekreuje na zotavovacích akcích, což jsou větší akce pro 30 a více dětí. Na nich máme k pátku nahlášeno konání 293 akcí. Dalších 1551 dětí je nahlášeno na jiných podobných akcích, což jsou akce pro menší počet dětí," uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých jihočeské hygienické stanice Marie Nosková. Loni na táborech o prázdninách na jihu Čech bylo 37.000 dětí.
Hygienici za červenec stihli 105 kontrol táborů. Nejvyšší pokutu, 6000 korun, zaplatili organizátoři akce na Českokrumlovsku. Hygienici tam nalezli zmrzlé potraviny, které nebyly skladovány podle pokynů od výrobce. Pokutu 5000 korun uložili pořadatelům tábora na Písecku za nevyhovující podmínky a špatné hygienické zázemí. Stejnou částku museli zaplatit organizátoři tábora na Jindřichohradecku za nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí.
Loni o prázdninách hygienici při 132 kontrolách našli minimum nedostatků a uložili provozovatelům sedm pokut v součtu za 28.000 korun. V Jihočeském kraji se tradičně koná nejvíc táborů. Loni to bylo 360 akcí.