Hygienici opět zakázali koupání na orlické přehradě v Podolsku na Písecku. Odebrané vzorky ukázaly nevyhovující kvalitu vody, která je nebezpečná ke koupání. V letošní sezoně tam už hygienici jednou zákaz vyhlásili a nový zákaz koupání tam platí ode dneška do odvolání. Vyplývá to z aktuálních informací krajské hygienické stanice (KHS).
"U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je voda z aktuálního odběru hodnocena na pětistupňové škále stupněm pět. Dle aktuálního rozboru je voda nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům," uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Limitní hodnoty výrazně překročily ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a hrozí akutní poškození zdraví.
Oproti tomu druhá sledovaná oblast na Orlíku, u Radavy, vykazuje vynikající kvalitu vody. Podobné hodnocení má i voda v rekreačních rybnících Hejtman a Staňkovský rybník u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku.
Na Lipně u pláže v Černé v Pošumaví hodnotí hygienici kvalitu vody stupněm tři. Představuje zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých lidí by se mohly objevit zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat se čistou vodou. Podle rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a. Podobně hodnotí KHS také vodu v Černé v Pošumaví. Voda u pláže v Horní Plané je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.
Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují sedm míst pro koupání na jihu Čech. Vzorky hodnotí v rozmezí jedna až pět, kdy jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou na webu jihočeských hygieniků.