Hygienici zrušili v Podolsku zákaz koupání, který platil tři týdny

Hygienici zrušili na orlické přehradě v Podolsku zákaz koupání, který platil tři týdny. Kvalita vody se v posledních dnech mírně zlepšila, přesto však podle hygieniků stále není vhodná ke koupání. Vyplývá to z aktuálních výsledků rozborů.
"U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je voda na základě výsledků pondělního mimořádného odběru hodnocena na pětistupňové škále stupněm čtyři. Podle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání. Byly zde překročeny ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je tu snížená průhlednost. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
Zákaz koupání v Podolsku platil od 23. července. Kotrbová uvedla, že i přes mírné zlepšení kvality vody Podolsko zatím ještě lidem nedoporučuje. "Koupání není vhodné zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem," uvedla.
Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují sedm míst pro koupání na jihu Čech. Vzorky hodnotí na škále jedna až pět, jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Tentokrát výjimečně odebírali vzorky pouze z Podolska. Pravidelné odběry ze všech lokalit budou opět v příštím týdnu.