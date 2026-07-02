Hygienici zrušili zákaz koupání u Podolska na Písecku na orlické nádrži

Hygienici zrušili zákaz koupání na orlické nádrži u Podolska na Písecku. Stále tam však zůstává voda nevhodná ke koupání. Hygienici o tom informovali v tiskové zprávě. Zákaz koupání u Podolska platil týden.
Voda z mimořádného pondělního odběru u Podolska překročila ukazatele chlorofylu-a, sinic a vodního květu. Navíc měla sníženou průhlednost. "Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem," uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
Hygienici odebrali vzorek vody i na dalším místě orlické přehrady. Zjistili tak, že u Radavy má voda nejvyšší možnou kvalitu. Stejné hodnocení získala voda u pláže v Černé v Pošumaví na lipenské přehradě.
Hygienici pravidelně jednou za dva týdny sledují sedm míst pro koupání na jihu Čech. Vzorky hodnotí v rozmezí jedna až pět, kdy jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou na webu jihočeských hygieniků.