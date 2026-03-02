Podezřelý z vražd skončil s traverzou v přehradě. Kniha líčí brzy promlčený případ

Petr Lundák
  17:02aktualizováno  17:02
Po bestselleru o jihočeských vraždách přicházejí autoři, bývalý kriminalista Václav Hýsek a publicista Pavel Pechoušek, s druhým dílem. Připomínají v něm tři případy. U dvou byli pachatelé dopadeni. Vražda Romana Horáčka zůstává nevyřešená a blíží se doba, kdy bude promlčená. Pomohou ji objasnit čtenáři?
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek pokřtili druhý díl knihy Budějovická mordparta. (2. března 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel, novinář Pavel Pechoušek pokřtili...
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...
7 fotografií

Celkem osmnáct pomníčků. Tolik dosud neobjasněných případů zůstává ve spisech jihočeské kriminálky od roku 1974.

Jedním z nich je i nález těla Romana Horáčka, který byl podezřelý z trojnásobné vraždy. V roce 2006 ho vytáhli potápěči z Římovské přehrady docela náhodou. Kriminalisté tam řešili vraždu Jany Toncarové. Její mrtvolu pak objevili zakopanou na statku v Římově. Spáchal ji její manžel.

Horáčkův případ však bude za pět měsíců promlčený, i proto policie pátrá po informacích, které by ji dovedly k objasnění vraždy staré dvacet let. Zajímavé je, že nalezené tělo mělo na rukou nasazená policejní pouta, která byla přichycená ke zhruba třicetikilové železné traverze. O náhodu tak zřejmě nešlo.

Díky knize Budějovická mordparta se potvrdilo, že prostitutku zavraždil pasák

„Stopy už nás nějakým směrem vedou, ale nemůžu ani naznačovat,“ pousmál se bývalý dlouholetý kriminalista Václav Hýsek.

Jak se policisté k Horáčkovu tělu dostali, podrobně popisuje nově vydaná kniha Budějovická mordparta 2. Stojí za ní právě zmíněný Hýsek a publicista Pavel Pechoušek.

Kniha navazuje na první díl, který se stal bestsellerem. I besedy s oběma autory bývají vyprodané. Druhá publikace se zaměřuje především na dva případy. Na vraždu učitelky Jany Toncarové a na vraždu taxikáře Jaroslava Kněžíčka. Součástí knihy je i rozhovor s psychotronikem či se soudním lékařem Zdeňkem Šenkýřem.

„Rozhodli jsme se navázat na předchozí úspěšnou knihu. Učitel Jiří Toncar zavraždil svou manželku, což byl médii velice sledovaný případ. Kniha také může sloužit jako apel na veřejnost, kdyby si náhodou někdo vzpomněl na souvislosti s případem vraždy vraha Romana Horáčka, tak se může policii ozvat,“ zmiňuje jeden z autorů Pavel Pechoušek.

Podezřelý z vraždy manželky u soudu plakal

„Ve dvojce jsme šli ještě více do hloubky než v jedničce. Případy jsou tu více rozepsané a jsou i čtivější,“ říká publicista.

Třeba se vraha či vrahy Horáčka i díky knize ještě podaří dopadnout. Podobně jako u prvního dílu Budějovické mordparty, kdy se autorům povedlo ukončit jeden pomníček, tedy nevyřešenou vraždu prostitutky Gabriely Supekové, jejíž tělo se v roce 2007 našlo v lipenské přehradě. Svědkyně vše popsala v dopise, který bývalému kriminalistovi poslala z vězení.

Policejní pomníčky nemá v oblibě většina kriminalistů. Každý, kdo odchází do policejního důchodu, chce mít čistý stůl. Václav Hýsek také. „V podstatě těch nedořešených případů tady na jihu nemáme tolik. V řadě kauz jsme už měli různá podezření, ale nepovedlo se to dotáhnout. Také mě to trápí,“ přiznává bývalý kriminalista.

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek pokřtili druhý díl knihy Budějovická mordparta. (2. března 2026)
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel, novinář Pavel Pechoušek pokřtili druhý díl populární knihy Budějovická mordparta. (2. března 2026)
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek pokřtili druhý díl knihy Budějovická mordparta. (2. března 2026)
Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek pokřtili druhý díl knihy Budějovická mordparta. (2. března 2026)
7 fotografií

Podle Hýska tedy případ Romana Horáčka není ještě definitivně uzavřený. „Osobně jsem přesvědčený, že tady na jihu Čech jsou ještě stále lidé, kteří jsou schopní podat informaci o tom, kdo vraždil,“ domnívá se.

Knihu s Pavlem Pechouškem připravovali společně a vymýšleli, které případy v knize popíší. „Vybíráme ty, které čtenáře přitáhnou. Například vražda Jany Toncarové byla zajímavá i tím, že policie při vyšetřování prováděla jednu s nejdelších domovních prohlídek na jihu Čech. Možná i v celé republice,“ vzpomíná Hýsek na dobu před 20 lety.

Deset vražd na jihu Čech stále nemá známé pachatele

Tehdy Jiří Toncar zabil svou ženu, která se s ním rozváděla, kvůli majetku. Zamiloval se do římovského mlýna, který stojí poblíž jezu, ale patřil právě Toncarové.

„Druhý případ jsme do knihy vybrali i proto, že jsem taxikáře Jarouška osobně znal. Stýkali jsme se, byl to pracovitý člověk. Když ráno na policii zavolali, že jim chybí taxikář a ukázali mi fotku pohřešovaného, hned jsem říkal: To je přeci Jarda!“ líčí kriminalista události ze září roku 2004.

Taxikáře Kněžíčka zabili Petr Tříška a Josef Marek u obce Černice na Českokrumlovsku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině stoupá šestý týden v řadě

ilustrační snímek

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině za uplynulý týden znovu mírně vzrost, nejvíc u dětí do pěti let. Stoupá šestý týden v řadě. Na 100.000...

2. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Policie zasahuje v Praze v ulici Mezi Vodami ve čtvrti Modřany. Z desátého patra bytového domu zde vypadl člověk, který zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:25

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi a chřipkami. Na konci týdne připadalo na 100.000 obyvatel 1000 nakažených, o...

2. března 2026  16:44

Pardubice investují 2,5 milionu korun do parkoviště u koupaliště Cihelna

ilustrační snímek

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde v minulosti auta parkovala na louce. Investice bude stát 2,5 milionu...

2. března 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  17:55

Obnovené slepé rameno řeky Moravy v Olomouci se po úpravách naplnilo vodou

ObnovenĂ© slepĂ© rameno Ĺ™eky Moravy v Olomouci se po ĂşpravĂˇch naplnilo vodou

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji ubylo

ilustrační snímek

Počet lidí s akutním respiračním onemocněním se ve Zlínském kraji mírně snížil. Na konci minulého týdne bylo nemocných 1545 lidí v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Na malebném náměstíčku nedalo letňanské radnice byl nedávno položen nový chodník a také proběhla úprava květinového pozemku. Na „červeném“ koberci se nachází dva zelené stoly pro stolní tenis.

vydáno 2. března 2026  17:43

Dokončovací práce na Průmyslovém paláci.

vydáno 2. března 2026  17:42

Na náměstí 14.října v Praze 5, Smíchově jsou jednak podzemní a jednak nadzemní kontejnery na tříděný odpad ale jak se zdá stále nestačí a odpad se povaluje v jejich okolí a nabízí se Nerudovská...

vydáno 2. března 2026  17:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Novém Městě na Moravě mohou lidé hlasovat o tom, která socha ve městě přibude

ilustrační snímek

V Novém Městě na Moravě na Žďársku mohou lidé tento měsíc hlasovat o tom, která ze tří soch od Jakuba Flejšara ve městě zůstane. Objekty byly instalované na...

2. března 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Mladí literáti se utkají ve 30. ročníku soutěže Příbram Hanuše Jelínka

ilustrační snímek

Mladí autoři básní a prózy ve věku od 12 do 23 let se opět utkají v celostátní literární soutěži Příbram Hanuše Jelínka. Její jubilejní 30. ročník vyhlásila...

2. března 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.