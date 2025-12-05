Veřejná doprava na jihu Čech bude ladit do zelené, kraj konečně spouští nový systém

Jan Jakovljevič
  9:22
Konečně. V Jihočeském kraji začne od dubna příštího roku fungovat Integrovaný dopravní systém. Teď se bude testovat aplikace, ceny oznámí v lednu. Projekt nese název IDESKA. Radní také schválili nové jízdní řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. Na dopravní obslužnost kraj vynaloží v příštím roce téměř 2,9 miliardy korun.

Zelený vlak stojí v chladném a mlhavém poledni na slepé koleji křemežské železniční stanice v Mříči na Českokrumlovsku. Není tam náhodou. Je to totiž vůbec první jednotka v novém vizuálu, který sjednotí vlaky a autobusy dopravců v jižních Čechách. Budoucí podobu integrovaného dopravního systému včera představili zástupci kraje a dopravce GW Jihotrans.

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025)
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025)
8 fotografií

Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. Tmavší zelená pokrývá většinu plochy, světlejší je na dveřích a dalších místech. Oranžová barva, již lze vidět na vlacích GW, zůstala jen v interiéru na potazích sedaček.

Projekt nese název IDESKA, což ukazuje i logo na obou koncích vlaku. V něm vybočuje provedením písmeno E, které má symbolizovat cestu. Jako samostatný prvek je možné jej vidět i nad dveřmi nebo těsně za kabinou strojvedoucího.

Zájemci mohou navrhovat změny jízdních řádů. Kraj ladí integrovaný dopravní systém

Vlak ale není jen na ukázku. „Jednotka začne už od dnešního večera jezdit na trase z Českého Krumlova do Českých Budějovic. Další čtyři máme nyní v generální opravě, takže do června by mělo být zhruba pět vlaků v zelené barvě a za dva roky jich bude osm,“ řekl Robert Krigar, generální ředitel GW Jihotrans.

Jezdit by měly převážně na trati z Budějovic do Volar. Přechod na novou vizuální identitu však bude postupný a potrvá několik let. Jihočeský hejtman Martin Kuba totiž uvedl, že neplánují přemalovávat současné autobusy a vlaky. Zelená barva tak bude jen na těch, které přijdou nově do flotil dopravců.

Přebarvit staré vlaky a autobusy by bylo drahé. Opatří je proto pouze novým logem. „V budoucích čtyřech až pěti letech to bude na silnicích trochu barevná směs, ale na ní bude zajímavé, že bude postupně zelenat,“ uvedl Kuba. Na změnách barev tak bude možné sledovat i to, jak dochází k modernizaci spojení.

V konečné podobě by v kraji mohlo jezdit až pět set autobusů s jednotným designem. Krigar dodal, že jeho společnost začne nové autobusy v zelené barvě uvádět do provozu nejdříve na začátku příštího roku. Do března by mělo jít celkem o dvacet vozů, kompletně zelenou flotilu budou mít do šesti let.

S jednou jízdenkou lidé skousnou i přestupy, věří nový šéf dopravy v kraji

Integrovaný dopravní systém by měl fungovat od začátku dubna příštího roku. Jižní Čechy jsou posledním krajem, který ho nemá. Krajská rada zároveň schválila nové jízdní řády. Ty pro dopravce znamenají zásadní změny, a to jak s ohledem na nárůst kilometrů, tak i požadavků na personální zajištění dopravy.

„Všechny jízdní řády a linky budou přečíslované. Autobusy budou jezdit od čtyř hodin ráno až do půlnoci, což je velká změna i pro řidiče. Navíc dojde k výraznému zahuštění dopravy o víkendu,“ doplnil Krigar. Potřebovat budou kolem 40 nových řidičů a 20 autobusů.

Aplikaci vyzkouší studenti

IDESKA má sjednotit služby pro cestující napříč celým krajem. Zajistí komfortnější cestování i lepší návaznost spojů. Nové ceny však představí až začátkem ledna. „Myslím, že Jihočechům přineseme velké zlevnění ve vlakové dopravě,“ komentoval hejtman. Jízdné nastaví tak, aby bylo atraktivní a výhodnější než cestování auty.

Součástí projektu je také nová čipová karta a mobilní aplikace, která umožní správu jízdních dokladů přímo v telefonu. Aplikaci nyní čeká testování. V prosinci a lednu jej obstarají studenti základních a středních škol, v lednu ji zároveň chtějí na zkoušku zpřístupnit všem.

Na dopravní obslužnost kraj vynaloží v příštím roce téměř 2,9 miliardy korun. Na daních přitom vybere 11,4 miliardy. „Je to také proto, že chceme jízdné zatraktivnit. Částka pro další roky se bude odvíjet od toho, jestli tento systém přivede do dopravy více lidí a jak se budou chovat tržby,“ doplnil Kuba.

