Integrovaný dopravní systém na jihu Čech sjednotí vlaky, autobusy a MHD

Jihočeský kraj dnes spustil nový integrovaný dopravní systém (IDS), který sjednocuje vlakové a autobusové spoje a všechny MHD. Měl by výrazněji zlevnit především dlouhodobé kupony. Všechny linkové autobusy v kraji by postupně měly mít jednotný vizuální design s dominantní zelenou barvou.
Změnily se některé časy odjezdů a zhruba o deset procent stoupl počet autobusových i vlakových spojů. "Za celým systémem odbavení cestujících, fungování aplikace a dalších věcí je obrovské množství práce programátorů a samozřejmě všechny softwary musí komunikovat se všemi strojky v autobusech po celém kraji. I když všechny ty systémy byly dopředu testovány, tak je jasné a skoro nevyhnutelné, že se v prvních dnech mohou objevit technické komplikace při načítání jízdních dokladů," řekl ČTK jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Kraj chtěl IDS zavést už od roku 2023. Jeho spuštění zpozdily komplikace kolem výběrového řízení. Jeden z neúspěšných žadatelů podal stížnost k antimonopolnímu úřadu, pak tendr napadl u soudu. Obě instituce potvrdily, že kraj postupoval správně. "Je to obrovský posun v modernizaci veřejné dopravy a jsem rád, že se nám systém podařilo připravit tak, jak jsme Jihočechům slíbili. Od rána s kolegy sledujeme plynulost všech spojů a naštěstí se zatím žádný větší problém nikde neobjevil," uvedl Kuba.
V novém systému by měla být levnější především cesta vlakem. Například jízdenka na autobus na trase Jindřichův Hradec - České Budějovice stála 69 korun. Za stejnou cestu po železnici zaplatili cestující 139 korun. IDS nově stanovil cenu jednotnou cenu na 85 korun. Ovšem například pokud bude mít cestující tříměsíční předplatné a bude trasu využívat každý všední den, vyjde ho cesta na 52 korun. "A v ceně je i lístek na MHD v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích," uvedl Kuba.
Systém má podle hejtmana motivovat lidi k častějšímu využívání vlakových spojů. "Výrazně to uleví přetíženým silnicím," řekl.