Jinde invazivní mývaly střílejí, v Táboře je budou množit. Zoo získala výjimku

Autor: khr
  11:22aktualizováno  11:22
Zoo Tábor získala mimořádnou výjimku. Jako jediné zařízení v celé Evropě může chovat, ale také množit mývaly severní. Chov této medvídkové šelmy je totiž v EU zakázaný, protože je považovaný za invazivní druh.
Fotogalerie4

V roce 2024 přibyl další mýval do táborské zoo, když ho odchytil chovatel slepic až z Liberecka. | foto: Martin Ondruch, Zoo Tábor

Zoologická zahrada sídlící ve Větrovech spadajících pod Tábor letos výrazně rozšířila celý mývalí výběh a zázemí. Už nějaký čas je jedinou zoo v Česku, která může mývaly severní nejen chovat, ale i přijímat.

„Nyní jsme získali další výjimku, kterou máme podle našich informací jako jediní v celé Evropské unii. Díky ní můžeme chované mývaly také množit, což žádná jiná evropská zoo či záchranné centrum nemůže,“ popsal ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Tisíc metrů čtverečních pro 13 zvířat

Výjimku získali, protože plánují rozšířit svůj úspěšný výzkum dlouhověkosti také o mývaly. Nyní jich mají třináct. Dostávají se tam i díky tomu, že se na zoo občas obrátí lidé, jimž není osud mývalů odchycených v přírodě lhostejný.

Zachráněná samice mývala severního je zatím v karanténě. Později doplní další dva mývaly, které už v táborské zoo žijí.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Aktuálně mají zvířata v nejvelkorysejším záchranném centru pro mývaly v Česku k dispozici zhruba tisíc metrů čtverečních i s jezírkem.

„Roztomilý a mezi návštěvníky oblíbený mýval severní patří mezi několik desítek druhů zvířat a rostlin, které se jako invazivní nesmí v EU chovat či pěstovat. Zákaz se netýká jen soukromých chovatelů, ale také zoologických zahrad, ve kterých mohou chovaná zvířata pouze dožít,“ vysvětlil Korec.

„Je to nedomyšlené,“ říká Korec

Kromě mývala má táborská zoo výjimku také pro chov nosála červeného, kterého může jako jediná zoo v Česku a pravděpodobně i v Evropě také rozmnožovat. Nařízení Evropské unie o invazivních druzích považuje Korec za nedomyšlené a dlouhodobě ho kritizuje.

Do pasti na zloděje slepic se chytil mýval. Už má nový domov v táborské zoo

„Zásadním problémem je to, že invazivní druhy určuje směrnice EU plošně, aniž by brala v potaz lokální specifika,“ upozornil a přidal, že typickým příkladem je ibis posvátný, jehož chov je zakázaný i v severoevropských zemích, kde by přitom ve volné přírodě nepřežil. Stejně tak ani nosál červený nedokáže přežít mrazivé teploty, tudíž pro naši přírodu v Česku problém nepředstavuje.

„Společně s dalšími odborníky jsme volali po tom, aby si seznam invazivních druhů mohl sestavit každý stát sám podle vlastních podmínek, bohužel se to nestalo. Jednotlivé země seznam mohou rozšiřovat, ale už ne z něj nějaký druh vyškrtnout. Neprošla ani plošná výjimka pro zoologické zahrady. Chovatelé i návštěvníci zoo tak přijdou o možnost vidět na vlastní oči mnoho oblíbených druhů zvířat,“ konstatoval Korec.

Otevřou i dveře na kliku nebo ledničku

Mýval severní jako všežravec nepohrdne nejrůznějším ovocem, rád si pochutná i na hmyzu, larvách, žížalách či vajíčkách. Ve volné přírodě loví také ryby, sladkovodní korýše, žáby a vodní želvy. Do vody se za potravou vydává velmi často. Žije samotářským životem, pouze při říji připadající převážně na zimní měsíce vyhledává jedince opačného pohlaví.

Na Lounsku řádí mývalové, jinde ondatry a nutrie. Jak Česku škodí invazní druhy

Samci jsou polygamní, což znamená, že se páří postupně s několika samicemi. Naopak samice jsou monogamní a páří se vždy jen s jedním partnerem. Aktivní jsou nejvíce v noci. Mývalové pocházejí ze severní a střední Ameriky. V jižních oblastech USA jsou aktivní po celý rok, kdežto v severních oblastech upadají do zimního spánku.

Přední tlapky mají téměř tak šikovné jako opice, jsou schopní otevřít i domovní dveře na kliku nebo ledničku. Pokud mají v dosahu vodní zdroj, svou potravu si před konzumací otírají nebo omývají.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

ZlĂ­nskĂ˝ kraj dokonÄŤil stavbu domova pro seniory v LiptĂˇle za 250 mil. KÄŤ

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku. Jeho kapacita je 58 lůžek, k dispozici jsou převážně jednolůžkové pokoje. První klienti...

2. prosince 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Jako každoročně, na Veronském náměstí v Horních Měcholupech, mms děti z místních škol a školek zdobí své smrčky.

vydáno 2. prosince 2025  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nadace Historický Cheb dokončuje opravu zastavení křížové cesty v Hrozňatově

ilustrační snímek

Nadační fond Historický Cheb, který je v likvidaci, dokončuje projekt rekonstrukce dvou zastavení křížové cesty u poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově u...

2. prosince 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Havelský trh

Havelský trh

Vánoční výzdoba na Havelském trhu v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Objevte zimní Val di Non. Klidné údolí ticha, tradic, poutních míst a výjimečné jablečné produkce

Chystáte se do Trentina?

Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...

2. prosince 2025,  aktualizováno  13:15

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.