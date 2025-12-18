V největším německém přístavu Hamburku naloží na lodě nadměrný náklad, se kterým by kamiony na silnicích měly nejspíš dost často problémy, a vydají se proti proudu po Labi a posléze po Vltavě až do Týna nad Vltavou.
Až za několik let začne stavba malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín, právě lodní doprava má být pro tento projekt zásadní. K tomu bude ale ještě nutná celá řada stavebních úprav v dopravě.
Dosluhující vláda odhadla, že kvůli přepravě nadměrných a těžkých nákladů pro rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně bude potřeba vynaložit ještě 3,9 miliardy korun. Vše má být hotové do roku 2031, kdy by měla začít samotná přeprava po vodě. Část opatření už je hotových a v minulých letech stála skoro 2,5 miliardy.
Vládní kabinet také ještě před časem souhlasil s tím, že Státní fond dopravní infrastruktury na opatření vyčlení 47,5 milionu korun z letošního rozpočtu. Podle přípravných dokumentů je pro dopravu největších a nejtěžších dílů nového jaderného zdroje nejvhodnější kombinace lodní a silniční dopravy, po vodě z Hamburku do Týna nad Vltavou a dále po silnici až na staveniště Temelína.
To potvrdil a ještě upřesnil mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. „Aktuální plán návozu počítá právě i s využitím vodních cest, což se jeví jako výhodné především pro přepravu velkých komponentů, jako jsou tlakové nádoby reaktoru nebo parogenerátory,“ vyjmenoval.
Nejvíce peněz budou stát úpravy v letech 2028 až 2030. V roce 2028 to bude 853 milionů, o rok později 1,4 miliardy a v roce 2030 dalších 1,1 miliardy. Největší část investic připadne na úpravy vltavské vodní cesty. Peníze půjdou například do financování překladišť na Slapech, Orlíku, Kamýku a v Týně nad Vltavou. Dále do úprav mostů kvůli podjezdným výškám, stavebních zásahů na plavebních komorách Hořín a Štvanice či do vybudování objezdu hráze na Slapech.
Za úpravy silnic kolem Orlíku zaplatí Středočeský kraj 406,7 milionu korun, Jihočeský kraj investuje 220,7 milionu do rozšíření a rekonstrukce silnice mezi Týnem nad Vltavou a elektrárnou Temelín.
Tato silnice je už dnes ve skoro celé délce připravená na nadměrný náklad, ale na některých místech ji bude nutné upravit a rozšířit. Zároveň bude potřeba vozovku zpevnit, opravit trhliny a podobně. „Pokračuje majetkoprávní vypořádání pozemků a v současné době také správní řízení na povolení stavby,“ upřesnila vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová. Na úpravy se pravděpodobně dostane v roce 2028, ale termín není pevně stanovený.
Elektřina z modulárního reaktoru v druhé půlce 30. let
Marek Sviták dále upozornil, že práce na přípravě stavby malého modulárního reaktoru naplno pokračují. „Je vybrané místo, kde už se uskutečnily geologické průzkumy. Je vybraný rovněž dodavatel, a to britská firma Rolls-Royce. A v procesu je také řízení EIA, které posoudí vliv projektu na životní prostředí,“ vyjmenoval Sviták.
Stavba by podle něj mohla začít po roce 2030, první elektřinu by nový blok měl vyrobit ve druhé polovině 30. let. Cílem nedávného geologického průzkumu bylo zpřesnit údaje o tamním prostředí. Odborníci odebrali vzorky, které následně podrobili zkouškám. Při nich například zjišťovali pevnost, objemovou hmotnost a další fyzikálně-mechanické parametry hornin.
|
„Geologicky jde o velmi zmapovanou lokalitu, vhodnou pro jadernou energetiku. Průzkumy prováděli pracovníci už v 80. letech před stavbou prvního a druhého temelínského bloku. Další průzkumy byly v souvislosti s přípravou třetího a čtvrtého bloku,“ konstatovala Silvana Jirotková, ředitelka útvaru rozvoj SMR (malý modulární reaktor) ve společnosti ČEZ.
Současné bloky chce firma provozovat minimálně 60 let. Plánovaný SMR u Temelína má mít elektrický výkon 470 megawattů a životnost také nejméně 60 let, půjde o tlakovodní reaktor.