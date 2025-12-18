Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Lukáš Marek, ČTK
  9:22aktualizováno  9:22
Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby mohla začít samotná stavba v roce 2031.
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025) | foto: Lundák PetrMAFRA

Firma provedla geologický průzkum místa, kde by mohl stát areál s malým...
Firma udělala čtyři vrty do hloubky 30 metrů.
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
9 fotografií

V největším německém přístavu Hamburku naloží na lodě nadměrný náklad, se kterým by kamiony na silnicích měly nejspíš dost často problémy, a vydají se proti proudu po Labi a posléze po Vltavě až do Týna nad Vltavou.

Až za několik let začne stavba malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín, právě lodní doprava má být pro tento projekt zásadní. K tomu bude ale ještě nutná celá řada stavebních úprav v dopravě.

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Dosluhující vláda odhadla, že kvůli přepravě nadměrných a těžkých nákladů pro rozšíření jaderné elektrárny v Temelíně bude potřeba vynaložit ještě 3,9 miliardy korun. Vše má být hotové do roku 2031, kdy by měla začít samotná přeprava po vodě. Část opatření už je hotových a v minulých letech stála skoro 2,5 miliardy.

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Firma provedla geologický průzkum místa, kde by mohl stát areál s malým modulárním reaktorem.
Firma udělala čtyři vrty do hloubky 30 metrů.
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
9 fotografií

Vládní kabinet také ještě před časem souhlasil s tím, že Státní fond dopravní infrastruktury na opatření vyčlení 47,5 milionu korun z letošního rozpočtu. Podle přípravných dokumentů je pro dopravu největších a nejtěžších dílů nového jaderného zdroje nejvhodnější kombinace lodní a silniční dopravy, po vodě z Hamburku do Týna nad Vltavou a dále po silnici až na staveniště Temelína.

To potvrdil a ještě upřesnil mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. „Aktuální plán návozu počítá právě i s využitím vodních cest, což se jeví jako výhodné především pro přepravu velkých komponentů, jako jsou tlakové nádoby reaktoru nebo parogenerátory,“ vyjmenoval.

Nejvíce peněz budou stát úpravy v letech 2028 až 2030. V roce 2028 to bude 853 milionů, o rok později 1,4 miliardy a v roce 2030 dalších 1,1 miliardy. Největší část investic připadne na úpravy vltavské vodní cesty. Peníze půjdou například do financování překladišť na Slapech, Orlíku, Kamýku a v Týně nad Vltavou. Dále do úprav mostů kvůli podjezdným výškám, stavebních zásahů na plavebních komorách Hořín a Štvanice či do vybudování objezdu hráze na Slapech.

V Temelíně letos proinvestují 3,1 miliardy. Chtějí přijmout sto zaměstnanců

Za úpravy silnic kolem Orlíku zaplatí Středočeský kraj 406,7 milionu korun, Jihočeský kraj investuje 220,7 milionu do rozšíření a rekonstrukce silnice mezi Týnem nad Vltavou a elektrárnou Temelín.

Tato silnice je už dnes ve skoro celé délce připravená na nadměrný náklad, ale na některých místech ji bude nutné upravit a rozšířit. Zároveň bude potřeba vozovku zpevnit, opravit trhliny a podobně. „Pokračuje majetkoprávní vypořádání pozemků a v současné době také správní řízení na povolení stavby,“ upřesnila vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová. Na úpravy se pravděpodobně dostane v roce 2028, ale termín není pevně stanovený.

Elektřina z modulárního reaktoru v druhé půlce 30. let

Marek Sviták dále upozornil, že práce na přípravě stavby malého modulárního reaktoru naplno pokračují. „Je vybrané místo, kde už se uskutečnily geologické průzkumy. Je vybraný rovněž dodavatel, a to britská firma Rolls-Royce. A v procesu je také řízení EIA, které posoudí vliv projektu na životní prostředí,“ vyjmenoval Sviták.

Stavba by podle něj mohla začít po roce 2030, první elektřinu by nový blok měl vyrobit ve druhé polovině 30. let. Cílem nedávného geologického průzkumu bylo zpřesnit údaje o tamním prostředí. Odborníci odebrali vzorky, které následně podrobili zkouškám. Při nich například zjišťovali pevnost, objemovou hmotnost a další fyzikálně-mechanické parametry hornin.

Hlubinná úložiště neznamenají žádné riziko, ujistil Pavel při návštěvě Temelína

„Geologicky jde o velmi zmapovanou lokalitu, vhodnou pro jadernou energetiku. Průzkumy prováděli pracovníci už v 80. letech před stavbou prvního a druhého temelínského bloku. Další průzkumy byly v souvislosti s přípravou třetího a čtvrtého bloku,“ konstatovala Silvana Jirotková, ředitelka útvaru rozvoj SMR (malý modulární reaktor) ve společnosti ČEZ.

Současné bloky chce firma provozovat minimálně 60 let. Plánovaný SMR u Temelína má mít elektrický výkon 470 megawattů a životnost také nejméně 60 let, půjde o tlakovodní reaktor.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

ilustrační snímek

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl...

18. prosince 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Ústecká zoo má novou vizuální tvář, odkazuje k přírodě, hraje barvami i tvary

ĂšsteckĂˇ zoo mĂˇ novou vizuĂˇlnĂ­ tvĂˇĹ™, odkazuje k pĹ™Ă­rodÄ›, hraje barvami i tvary

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dnes představila novou vizuální identitu. Odkazuje na směřování organizace, která chce být blíž přírodě i návštěvníkům....

18. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  12:10

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:22,  aktualizováno  13:44

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Le Grand Bornand 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišly změny v sestavě

Mikuláš Karlík v závodě mužských štafet na SP v Hochfilzenu.

Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté míří do francouzského Le Grand Bornand. Česká výprava tam zamířila hned s několika novými jmény.

18. prosince 2025  13:37

TCL představí na veletrhu CES 2026 budoucnost s pokročilými vizuálními inovacemi a portfoliem produktů založených na umělé inteligenci

18. prosince 2025  13:29

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 3,2 mld. Kč

JihoÄŤeskĂ˝ kraj bude v pĹ™Ă­ĹˇtĂ­m roce hospodaĹ™it se schodkem 3,2 mld. KÄŤ

Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem 3,2 miliardy korun. Zastupitelé dnes schválili rozpočet s příjmy bezmála 27,5 miliardy korun a výdaji...

18. prosince 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Brno hledá projektanta pro první etapu přeměny školy na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brno hledá zhotovitele projektové dokumentace pro první etapu proměny areálu někdejší varhanické školy na centrum Leoše Janáčka. Práce se dotknou zejména...

18. prosince 2025  11:37,  aktualizováno  11:37

Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách, areály rozšiřují nabídku

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji se o víkendu bude lyžovat na více než 25 kilometrech sjezdovek. Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách převážně na technickém...

18. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Na dálnici D6 boural kamion, do okolí se rozletěly lahve s minerálkou

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou.

Kamion převážející lahve s minerální vodou ráno havaroval na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve. Nehoda se obešla...

18. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  13:11

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Aurora a Tom Rowlands přivezou na Colours of Ostrava společný projekt Tomora

ilustrační snímek

Na festival Colours of Ostrava se po osmi letech vrátí norská zpěvačka Aurora. Půjde o její třetí vystoupení v programu ostravské přehlídky. Tentokrát ale...

18. prosince 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Lyžařskou sezonu v Libereckém kraji po Ještědu zahájí i krkonošská Rokytnice

LyĹľaĹ™skou sezonu v LibereckĂ©m kraji po JeĹˇtÄ›du zahĂˇjĂ­ i krkonoĹˇskĂˇ Rokytnice

Lyžařskou sezonu v Libereckém kraji po Ještědu v Liberci zahájí i krkonošská Rokytnice nad Jizerou. V částečném provozu budou také skiareály Severák v...

18. prosince 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.