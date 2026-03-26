Jeden palivový soubor zavážejí do reaktoru půl hodiny, mění jich celkem 163

Jan Jakovljevič
  9:52aktualizováno  9:52
Reportéři iDNES.cz se podívali do reaktorového sálu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín, kde pokračuje odstávka. Při ní technici mění část palivových tyčí. Tentokrát ještě do reaktoru vozí ruské palivo ze zásob, při podzimní odstávce prvního bloku to už však bude americké od Westinghouse.

Mohutný dálkově ovládaný stroj se pomalu sune po kolejnicích v reaktorovém sálu odstaveného druhého bloku temelínské jaderné elektrárny. Nese jeden ze 163 palivových souborů, které v těchto dnech zaváží do reaktoru. Přesun každého zabere zhruba půl hodiny, hotovo má být v pátek.

„Zavážení paliva se odehrává pod vodou. Palivové soubory přepravujeme z bazénu skladování do reaktoru na přesně stanovené pozice,“ popisuje Miroslav Mazanec, vedoucí skupiny správy a kontroly jaderného paliva a aktivní zóny.

S ohledem na životnost elektrárny a bezpečný dlouhodobý provoz umisťují na periferii aktivní zóny částečně vyhořelé palivové soubory. „Ty čerstvé míří spíš do centra aktivní zóny,“ doplňuje Mazanec.

Na druhém bloku JE Temelín jsme navštívili plánovanou odstávku, která se využívá na výměnu paliva. Do plného režimu by se měla elektrárna dostat zase v polovině dubna. Na snímku je obrovský tzv. planetární jeřáb, který se používá k manipulaci při pracech uvnitř sálu. (26. března 2026)
TNa druhém bloku JE Temelín jsme navštívili plánovanou odstávku, která se využívá na výměnu paliva. Do plného režimu by se měla elektrárna dostat zase v polovině dubna. Na snímku je bazén reaktoru, kde se vyměňují jednotlivé palivové články. (26. března 2026)
Každý palivový soubor je šestiboký hranol dlouhý čtyři a půl metru. Váží 750 kilogramů a skládá se ze 312 palivových proutků. Tentokrát ještě do reaktoru vozí ruské palivo ze zásob, při podzimní odstávce prvního bloku to už však bude americké od Westinghouse.

Přestože jde už o téměř padesáté zavážení paliva do temelínských reaktorů, i tak kladou energetici velký důraz na bezpečnost. Kromě tří místních odborníků na všechno dohlíží domácí i mezinárodní instituce.

„Mezinárodní agentura pro atomovou energii sleduje veškeré manipulace s jaderným palivem pomocí kamer, které tady má umístěné. Kontroly dělá i Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ ukazuje mluvčí elektrárny Marek Sviták na modré kamery na stěně reaktorového sálu.

Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

Nynější plánovaná dvouměsíční odstávka druhého bloku začala 13. února a nyní je v závěrečné třetině. Zavezením paliva a následným spuštěním reaktoru přejde elektrárna do konečné fáze delšího palivového cyklu. „V praxi to znamená, že bude v provozu 16 měsíců, po nichž přijde dvouměsíční odstávka,“ přibližuje Sviták. Od spuštění byly přes 20 let bloky v provozu mezi odstávkami deset měsíců. Před třemi lety však začal postupný přechod na delší palivový cyklus.

„Smyslem je vyrobit více elektřiny. Nestavíme nic nového, je to jen o lepším využití stávající technologie,“ podotýká Sviták s tím, že ve světě jde o běžnou praxi.

Elektrárna Temelín se „zbaví“ ruského paliva, nasadí americké a francouzské

Odstávky patří k nejnáročnějším činnostem, podle Svitáka jsou mnohem náročnější než samotný provoz. Za dva měsíce totiž musí technici zvládnout přes 18 tisíc činností. „Vedle zavážení paliva jsou to kontroly bezpečnostních systémů, kontroly turbíny, máme naplánovaných 80 investičních akcí, které elektrárnu dál vylepšují,“ líčí Sviták.

V současnosti dokončují záměnu monitorovacího systému turbíny, na níž osadili speciální čidla. Díky nim mohou za provozu sledovat její stav. Klíčová je potom modernizace řídicího systému elektrárny. Ta začala už v roce 2022 a hotová má být v roce 2029. Nyní s pomocí nového systému řídí asi třetinu technologie, v novém prostředí pracují i operátoři. Přechod je však postupný, protože na něj mají taktéž čas jen při dvouměsíčních odstávkách.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...





Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Pardubice rozšiřují třídění odpadu door to door do dalších částí města

ilustrační snímek

Město Pardubice rozšíří možnost třídění odpadu z domácností metodou door to door do dalších městských částí. Zapojí se městský obvod VI, konkrétně Staré...

26. března 2026  8:41,  aktualizováno  8:41

Neratovičtí zastupitelé schválili stavbu nového zimního stadionu

ilustrační snímek

Nový zimní stadion vznikne v Neratovicích na Mělnicku. Novostavba bude na místě původního stadionu, který je kvůli špatnému technickému stavu zavřený, a který...

26. března 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Kateřina Marie Tichá v Žebříku obhájila titul, zpátky na trůnu je i Marek Ztracený

Kateřina Marie Tichá zvítězila ve 44. ročníku hudebních cen Žebřík v kategorii...

Hudební ceny Žebřík letos zásadním způsobem změnily formát. Vyhlášení vítězů nebylo formou živých koncertů a slavnostního ceremoniálu, ale ceny byly hudebníkům předávány individuálně na významných...

26. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Jeden palivový soubor zavážejí do reaktoru půl hodiny, mění jich celkem 163

Na druhém bloku JE Temelín jsme navštívili plánovanou odstávku, která se...

Reportéři iDNES.cz se podívali do reaktorového sálu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín, kde pokračuje odstávka. Při ní technici mění část palivových tyčí. Tentokrát ještě do reaktoru vozí ruské...

26. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52





Ve vyšších polohách Jeseníků napadl sníh, silnice jsou sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka v noci na dnešek po několikatýdenní pauze napadlo až několik centimetrů sněhu, silnice jsou dnes ráno sjízdné se...

26. března 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Hasiči likvidují požár v Michli. Uvnitř opuštěné budovy našli mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  9:45

Fotbalová Karviná přišla kvůli korupční kauze o hlavního sponzora

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci. Do případu,...

26. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Byla tam žlutá, tvrdil šofér. Policista prstem ukázal na dron, natočil něco jiného

Řidič projel na červenou poté, co už na semaforu svítila 10 vteřin

Z červené na semaforu si tento týden nic nedělali někteří řidiči projíždějící opravovaným úsekem na vytížené silnici II/430 u Tvarožné na Brněnsku. Pokračovali dál v jízdě, jako by na světelném...

26. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Nejen Dvorecký most. Krištof Kintera má v Praze pomník sebevrahům i modlící se samorost

Zahájení výstavy k dokončovanému Dvoreckému mostu. Součástí expozice jsou...

Dvorecký most i s první várkou soch Krištofa Kintery se slavnostně otevře už 17. dubna. Zkraťte si čekání výpravou po dalších místech, kde dvaapadesátiletý výtvarník „vystavuje“. O některých...

26. března 2026  9:31

Krkonošské Vítkovice ukončí sezonu o víkendu, Harrachov bude dál v provozu

ilustrační snímek

V Libereckém kraji jsou v provozu poslední dva skiareály, oba jsou v Krkonoších. Aldrov ve Vítkovicích sezonu ukončí tento víkend, Harrachov chce nabízet...

26. března 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

26. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:15

Wolters Kluwer spouští Libra AI pracovní prostor ve čtyřech zemích východní Evropy

26. března 2026  9:15

