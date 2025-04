Zemřel malíř pravěku Jan Sovák. Ilustroval Jurský park, předlohu Spielbergova hitu

Jan Sovák v Táboře chodil do lidové školy umění, kde ho vedl akademický malíř Karel Valtr. Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, vystudoval obor chovatelství koní na Vysoké škole zemědělské.

V roce 1982 emigroval spolu s manželkou, krasobruslařkou Danielou Jeriovou, přes Curych do Kanady. Po složitých začátcích se za oceánem výrazně prosadil. Byl například výtvarníkem řady televizních a filmových dokumentů od Discovery Channels až po National Geographic.

Nejvíce je známý jako autor ilustrací sci-fi románu Michaela Crichtona Jurský park, podle kterého vznikl slavný film Stevena Spielberga.

Křídové moře, pokrývající část dnešní Severní Ameriky, bylo domovem Archelona, velké želvy, která se občas stala kořistí velkých mořských predátorů - Tylosaura (vlevo) a Mosasaura.

Don Lessem, americký paleontolog a spolupracovník Stevena Spielberga, o Janu Sovákovi řekl: „Jan je jeden z nejlepších malířů pravěku, ale je absolutně ojedinělý v zachycení a vyjádření děje. Jeho díla žijí svůj život. Dokáže zachytit útok dinosaura nebo vyjádřit strach zvířete ze šavlozubého tygra, a to vše při zachování vědecké autentičnosti a faktů.“

Jeho práce zahrnuje více než 170 ilustrovaných knih ve více než patnácti jazycích. ​ Když Národní muzeum v Praze nedávno připravovalo novou expozici, byl Sovák právě autorem modelů pravěkých zvířat.

V roce 2019 Janu Sovákovi město Tábor udělilo čestné občanství za jeho významný přínos v oblasti umění a vědy. „Město Tábor má řadu slavných rodáků. Ale myslím si, že málokdo dosahuje takové světové slávy jako právě Jan Sovák,“ řekl před šesti lety starosta Štěpán Pavlík.

„Napadlo mě, jak si to zasloužím. To byla první otázka, kterou jsem si kladl, jestli jsem udělal dost na to, aby mi byla taková pocta dána,“ reagoval tehdy skromně výtvarník.

Vzpomínky na dětství v Táboře označil za nejhezčí v životě. „Vzpomínám si na svoje takřka každodenní putování po Parkánech do ateliéru Karla Valtra, kam jsem chodil, když mi nebylo ani šest let. Chodil jsem k němu až do svých patnácti roků,“ vyprávěl.