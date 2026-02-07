Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Petr Lundák
  10:52aktualizováno  10:52
Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za historií bordelů a lehkých holek je velký zájem.
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických vykřičených domů, bordelů lehkých holek. (4. února 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...
7 fotografií

Malý domek nalepený k úzké cestičce u Mlýnské stoky zná v Budějovicích téměř každý chlap. Možná tu svítila i typická červená lucernička. Je začátek dvacátého století a sem se chodí za děvčaty. Nebo, jak se tehdy říkalo – do bordelu.

My se však přesouváme v čase přibližně o sto let kupředu. Dnes u Mlýnské stoky už dávno nenajdete vykřičený dům, ale prodejnu se záclonami.

Je studený lednový večer a společně se čtyřmi desítkami zájemců posloucháme v parku Na Sadech výklad českobudějovického spisovatele a novináře Jana Štiftera.

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických vykřičených domů, bordelů lehkých holek. (4. února 2026)
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických vykřičených domů, bordelů lehkých holek. Na snímku je hostinec U Vousatýho půlitru v centru Českých Budějovic. (4. únor 2026)
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických vykřičených domů, bordelů lehkých holek. Archiv SOkA ČB. (4. února 2026)
Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických vykřičených domů, bordelů lehkých holek. (4. února 2026)
7 fotografií

„Holky byly samozřejmě i na ulicích, ale nebylo o co stát. Jejich práce začínala brzo ráno a často končívala až po půlnoci. Ve středu a v sobotu dopoledne se vždy musely hlásit u doktora v nemocnici, ta tehdy stála na Senovážném náměstí,“ ukazuje na dnešní budovu pošty.

Jednačtyřicetiletý Jan Štifter vydal před deseti lety útlou knížku s názvem Café Groll, v níž popisuje příběh mladého doktora, který se stará právě o prostitutky. Inspirovali se jí i v Jihočeském divadle a na motivy novely už šest let uvádějí stejnojmennou inscenaci.

O místních hampejzech, bordelech a nejstarším řemeslu toho Štifter hodně nastudoval. Cestou ulicemi vypráví, že Budějovice v roce 1902 vydaly seznam podniků s takzvanou dámskou obsluhou. Bylo jich přes sto třicet. Tam měli kromě dobré kávy, piva či vína i slečny.

V Budějovicích bývalo sto podniků s prostitutkami, říká spisovatel

„A ty byly nachystány na všechno. Bylo možné si tu holku domluvit a odejít s ní někam do povzdálí a třeba na pivních sudech ve sklepě si užít. Některé vinárny měly dokonce pro tyto účely na dvorku maringotky,“ dál poutavě vypráví.

To už se přesouváme okolo konzervatoře, kde sídlily za Rakouska-Uherska i první republiky městské lázně. Pokračujeme dál k Biskupskému gymnáziu. To byl pro změnu sirotčinec a tady holky nezřídka nechávaly nechtěné děti, o které by se v nevěstinci nedokázaly postarat.

„Zajímavé je, že tu práci v Budějovicích zpravidla nedělala místní děvčata. Prostituci sice dělaly ty holky dobrovolně, možná některé i rády a bavila je, ale nesměl je někdo známý potkat. Ony skutečně doma mamince a tatínkovi vyprávěly, že pracují ve smaltovně, v tabačce nebo v tužkárně. Silnou motivací byla finanční stránka, holky si vydělaly dost,“ líčí Štifter.

A přidává i konkrétní sumy. „Pomocnice v kuchyni si v roce 1890 za rok vydělala dvě stě zlatek, profesor na univerzitě pak pět až šest stovek a holka v budějovickém bordelu i tisícovku,“ doplňuje čísla. Za pobavení s lehkou dívkou se platilo od pěti až do padesáti zlatých. Samozřejmě podle typu podniku, požadované služby a také podle kvality dámy.

Profesor na prostitutku vydělával den, nádeník dva, zmapoval spisovatel

Kromě vináren a hostinců s dámskou obsluhou byly Budějovice protkané i reprezentativnějšími podniky – bordely. Protože napůl německé a napůl české město bylo posádkové, hodně vykřičených domů se nacházelo poblíž kasáren. Aby to vojáci neměli za zábavou daleko.

Tím nejvyhlášenějším bylo už zmíněné Café Groll, kam Štifter zasadil své vyprávění. Luxusní podnik majitele Adolfa Osvalda Grolla a jeho manželky a bordelmamá Magdaleny nabízel ta nejlepší děvčata v Kasárenské ulici poblíž vlakového nádraží. Měl dokonce i svou pobočku, a to kavárnu v tehdejší Rybní ulici. Ani tu dnes v Budějovicích už nenajdete, místo ní vyrostl komplex budov Metropol a Senovážné náměstí.

Je však pořád možné vplout dovnitř pomocí příběhu – právě v těchto dnech vysílá Český rozhlas České Budějovice četbu na pokračování, osmidílné sérii Café Groll propůjčil hlas herec Pavel Oubram.

Procházka po českobudějovických bordelech pokračuje až na Zátkovo nábřeží. Tehdy se tomuto místu říkalo Alej vzdechů, protože si sem milenci za vzrostlé stromy chodili užívat.

Hra Café Groll líčí život prostitutek, divadlo uvede premiéru online

„Kromě Grollů tu provozovala nevěstinec třeba i rodina Machatých, Fulínů či Toncarů. Jednou jsem se při takovéto procházce od návštěvníka dozvěděl, že jeho praděda v takovém podniku chytil syfilis,“ usmívá se spisovatel a průvodce v jedné osobě.

„Dřív byla prostituce opravdové řemeslo, které se muselo evidovat a tak dále. Každá holka měla zdravotní knížku, do kterých jsem i nahlédl díky archivu. Taková živnost skončila výnosem v roce 1922. Dnes už nic takového není, nejstarší řemeslo se přesunulo na internet a služby poskytují holky na privátech a nikdo o nich nic neví,“ míní Štifter.

Poutavou vycházku za historií nevěstinců a lehkých dam bude letos určitě ještě opakovat. Pořádá i obdobnou vycházku městem, která zájemce zavede po stopách jiného jeho románu – Sběratel sněhu.

„K tématu bordelů jsem se dostal kdysi náhodou. Když jsem byl redaktorem v Mladé frontě DNES, chtěl jsem zmapovat staré budějovické kavárny. A pak jsem zjistil, že vlastně nepátrám po kavárnách, ale hledám bordely,“ směje se spisovatel.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Poslední olympiáda Sáblíkové má komplikaci, kvůli nemoci 3000 metrů vynechá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.

Martina Sáblíková kvůli nemoci vynechá na zimních olympijských hrách v Miláně závod na 3000 metrů. Legendární rychlobruslařka, pro kterou jde o poslední olympiádu v kariéře, by se měla představit...

7. února 2026  12:14

1. den ZOH 2026 bez Sáblíkové: Startují Zabystřan a Janatová. Kdy zapnout TV?

STŘÍBRO. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala v olympijském...

Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české zastoupení. Fanoušci se mohou těšit na sjezd Jana Zabystřana, skiatlon běžkyň i rychlobruslařský závod...

7. února 2026  12:05

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let...

7. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nolanova Odyssea vyvolává bouři. Elon Musk kritizuje obsazení Heleny Trojské

Sasha Lane (Zajíc Brezňák) a Lupita Nyong’o (Plšice)

Odyssea v režii Christophera Nolana je nejočekávanějším blockbusterem roku a lístky na první červencové projekce v IMAX jsou vyprodané už od loňského léta. Převyprávění Homérova hrdinského eposu o...

7. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Modrého kocoura jezdí i divadla, jež se dostala na vrchol, říká jeho ředitel

ilustrační snímek

Na začátku šlo o setkání divadelníků, o kterém skoro nikdo nevěděl ani v Turnově, kde se konalo. Po 30 letech je Žluto(modrý) kocour festivalem, který láká i...

7. února 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Zimní olympiáda je zahájena. Itálie přivítala hry originálním ceremoniálem

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou zahájeny. Historickým momentem se stalo zapálení olympijského ohně, který poprvé v dějinách vzplál současně na dvou místech. Zimní olympiáda se...

7. února 2026  11:36

Zemřela herečka Jana Brejchová. Filmová hvězda po sobě zanechala významný odkaz

Jana Brejchová

Zemřela legendární česká herečka Jana Brejchová, jejíž filmová kariéra trvala více půl století. Objevila se v desítkách filmů i seriálů a stala se jednou z nejvýraznějších osobností české...

7. února 2026  11:30

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

7. února 2026  11:07

Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za...

7. února 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představí projekt Odcizená krajina

ilustrační snímek

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představí výstavní projekt Odcizená krajina, jehož autorkou je vizuální umělkyně a pedagožka Lenka Tsikoliya....

7. února 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Při požáru bytového domu v Brně zemřel člověk, dalšího hasiči zachránili

ilustrační snímek

Při požáru třípodlažního bytového domu v brněnských Židenicích dnes ráno zemřel člověk, dalšího hasiči zachránili. ČTK to řekl mluvčí hasičů Filip...

7. února 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

ADHD, EEG a také terapie. Česká hra Star Focus propojuje léčbu s hraním

Hru si můžete volně stáhnout na platformách Android a iOS.

Jsou mladí, šikovní a mají nápady, které vás pobaví i poučí. Jmenují se Bell Hat Games a po třech letech vývoje představili terapeutickou ADHD hru Star Focus. Deník Metro se sešel s kreativním šéfem...

7. února 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.