Sleduje fotografa jako motýla, který včera dopoledne vletěl do jeho světničky. Dor potichu přivřel okno, aby ta návštěva trvala co nejdéle – seděl na židli a odhadoval, jestli motýl bude narážet do skla, nebo ho spíš přivábí barvy obrazu na stěně.
Tak začíná nový román českobudějovického spisovatele, novináře a publicisty Jana Štiftera. Pojmenoval ho jednoduše – Vltavice.
Knižní novinka čtenáře skrze dva příběhy zavede, jak už název napovídá, do Dolní Vltavice u Lipna. Do obce na levém břehu přehrady, ze které toho po vybudování vodní nádrže už moc nezbylo. Jen pár domů, které kdysi tvořily severní stranu náměstí.
Pod vodou zmizel kostel, škola, starý hřbitov, obchody či desítky domů a s nimi i příběhy tamních obyvatel. A nejen k těm se právě svým románem 42letý Štifter vrací. „Dnes, i díky nízké hladině, se stačí procházet po pláži a nadzvedávat kamení. Lidé tam nacházejí keramické či litinové věci, eternitové tašky. I to zbylo z celé vesnice, jejíž rozvaliny se většinou ukrývají pod vodou,“ přemýšlí autor nad svou už sedmou vydanou beletrií.
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Z původní Dolní Vltavice, která se německy dříve jmenovala Unter Moldau (či také Unter Wuldau), se ještě dochovala vyřezávaná soška madony, kterou nyní najdete v depozitáři Alšovy jihočeské galerie, pak kostelní zvony a varhany, které dodnes hrají v kostele ve Vlachově Březí na Prachaticku. V roce 1930 ve Vltavici stálo 63 domů a žilo 414 obyvatel, z toho 393 Němců. Hlavní obživou bylo zemědělství. Většina staveb zanikla v letech 1958 až 1959. V březnu 1959 odstřelili téměř všechno zdivo kostela.
„Ty varhany jsou tedy takový symbolický hlas té Vltavice. Potom ještě vytáhli potápěči ze dna přehrady kříž na kamenném soklu, který teď stojí u přívozu. I o tom je vlastně moje kniha, o hledání staré vesnice pod vodou,“ dál dodává Štifter.
Ze spisovatele potápěčem
„Napsat knihu mě napadlo před pěti šesti lety přímo na místě, když jsem tam stál a díval se na vodu a říkal si: Tak tady dole je celá vesnice. Líbilo se mi vytáhnout obec z vody. Hrozně jsem chtěl napsat příběh z Lipna a právě Dolní Vltavice mi k tomu sedla nejlépe,“ přibližuje svůj nápad. Spisovatele zlákala tajemnost obce i to, že může být někým možná i zapomenutá.
Štiftera baví knihy psát v několika časových rovinách, které i přes rozdílné doby mohou mít hodně společného a souvisí spolu. I to najde čtenář v novém románu.
„Jedna časová rovina popisuje rok 1900, a tedy starou Vltavici a druhá dějová linka pak popisuje současnost. Příběh i postavy kluka Dora či šedesátileté Emy jsou sice smyšlené, ale teď se v knize poznává spousta mých kamarádů a poznávají tam historky, které mi kdysi řekli. Ale u té staré vesnice jsem se snažil být přesný v tom, jak to tam fungovalo, jaký kde stál dům a podobně,“ popisuje Jan Štifter, který se vrátil k románu po čtyřech letech.
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Kromě spisovatele či novináře se brzy ze Štiftera stane i potápěč. Byť jen na chvíli. Autor plánuje ponor ke zbytkům vesnice, o které píše. „Strašně mě to láká se projít po zaniklé Vltavici. Takže mě čeká potápěčský trénink,“ směje se.
„Tady na Lipně se vždycky říkávalo, že až hladina klesne, tak se kostel vynoří. Což není pravda, ale opravdu si myslím, že jak je nyní vody málo, tak zdí kostelní věže by se dalo už teď při koupání nohama dotknout. Pod vodou zůstaly 1,5 metru vysoké obvodové zdi. Kostel byl vždy čtyři metry pod vodou, takže dnes by už nahmatat opravdu šly,“ myslí si spisovatel.
Audioknihu čte herečka Ježková
Novinku na pultech knihkupectví ilustroval renomovaný Jaromír Švejdík, známý pod přezdívkou Jaromír 99. „Za jeho práci jsem moc rád. Patří k našim nejlepším ilustrátorům současnosti a dost si vybírá, které knihy bude dělat. Já ho chtěl už dříve, aby mi dělal ilustrace, ale až teď se to povedlo a mám z toho velkou radost. Knížce to dává zase jiný rozměr,“ říká autor Vltavice.
Štifterův příběh má šanci se zase stát jedním z jihočeských knižních bestsellerů. Čtenáři jsou tu podle autora specifičtí tím, že milují a slyší na příběhy, které se vážou k jejich kraji a píší je Jihočeši. Vltavice se už nyní překládá do polštiny a v září vyjde jako audiokniha, kterou načetla herečka Jitka Ježková.