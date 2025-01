Že se dnes kino neuživí? My máme plno, hlásí provozovatel nové Sedmičky

Do velkých a pohodlných červených sedadel zapadnete rychle. A namísto tradičních čísel si tu můžete vybrat, jestli budete sedět na místě pro ostřiče, casting, filmového kritika, kameramana, osvětlovače, či dokonce režiséra.

Útulný sál, kam se vejde jednačtyřicet diváků, potemní a vy si už na plátně před sebou jen vychutnáváte oblíbený film. Vítejte v novém českobudějovickém kině. Jmenuje se Kino Kafé 7 nebo také Sedmička a sídlí na Lidické třídě v Rožnově. Název má podle koncového poštovního směrovacího čísla, které je v této části 370 07.

„Doufám, že tedy budou lidé říkat, že jdou do Sedmičky,“ přeje si provozovatel kina i tamní kavárny Jan Turinský. Otevírá vždy od úterý do neděle od 14 hodin. A už několik minut před otevíračkou nedočkavě postávaly u dveří dvě dámy a čekaly, až je pustí dovnitř a ony se posadí ke stolku k velkým výlohám a dají si kávu.

„Lidé si nás už našli, to jsme moc rádi. I když je jasné, že zatím jsme tu noví,“ těší Turinského. „Už mi tu jedna paní říkala, že jen co se odstěhovali z Rožnova, tak my tu otevřeme kino. A že sem za námi tedy bude muset dojíždět,“ usměje se Turinský.

Je to ten samý provozovatel, který se přes dvacet let staral o projekci filmů v kině Kotva a také v letním kině Háječek. A jak sám říká, kino je pro něj více než vášeň.

„Je to návyková věc, mě to hrozně baví. Někdo musí dělat třeba něco rukama, tak já se zase musím motat okolo filmů,“ vypráví Turinský. Okolo místa, kde nyní vznikla Sedmička, chodil dlouho každý den domů. V budově bylo dřív třeba papírnictví, obchod s barvami či potravinami.

Jsme takové spíš komunitní kino. Pro místní, aby třeba nemuseli nikam daleko dojíždět

„Najednou mi to v hlavně cvaklo, že bych si v tom domě dokázal kino představit a že by se to dalo udělat. Trvalo to asi rok, ale vyšlo to. Promítáme minimálně třikrát denně a lidi to baví, chodí a máme i vyprodáno a víkendy jsou například úplně plné,“ má radost Turinský.

Sedmička nemá za cíl konkurovat jen dva kilometry vzdálené Kotvě, či dokonce oběma budějovickým multikinům. Turinský, který rožnovské kino provozuje se svou manželkou, by rád, aby si Sedmička našla své vlastní diváky. „Jsme takové spíš komunitní kino. Pro místní, aby třeba nemuseli nikam daleko dojíždět,“ přidává.

Mezitím se kavárna po čtrnácté hodině už solidně plní. První promítání začne po půl čtvrté. Je tedy dost času si popovídat s přáteli a dát si něco dobrého.

Turinský ani nemá strach, že by se v dnešní době kino neuživilo. I když přece jen nejrůznější placené televizní platformy má už téměř každý doma ve své televizi a není problém si pak pustit jakýkoliv snímek. „Vy ale nemáte šanci ten film si užít tak jako v kině,“ oponuje provozovatel.

„Netflix vám nenahradí to, že jste v kině, že jste si na to udělal čas a že to vidíte v takovém rozměru a s takovým zvukem, se kterým byl film natočený. To vám násobí váš zážitek. Proto kino dělám. Mě to baví a je vidět, že to baví také lidi.“

Diváci v rožnovském kině najdou klasické filmy. Ale třeba i dokumenty či projekce pro děti. Připravená je i malá šatna či výstavní prostory. Plusem Sedmičky je třeba i to, že přímo před vchodem staví městská hromadná doprava.

„Je pro mě velká výhoda, že jsem provozoval Kotvu. Neříkám, že by si člověk jen tak nemohl založit svoje kino, můžete cokoliv. Ale máte zkušenosti, o divácích, technice, distribuci filmů a podobně,“ ví Turinský.