Cílem průzkumu má být zjištění vhodnosti geologických, strukturních, geomechanických či geochemických podmínek pro vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů.
Jihočeské obce se staví proti tomuto průzkumu, protože podle nich ministerstvo a Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nedostatečně posoudily a vyvážily všechny veřejné zájmy – zejména ty, které se týkají obcí a jejich obyvatel, oproti zájmu na provedení průzkumu a následného využití lokality pro úložiště.
Zástupce SÚRAO ve čtvrtek u soudu uvedl, že je předčasné hodnotit všechny dopady v této rané fázi, jelikož pro to chybí data, která má poskytnout právě průzkum. Vybudování hlubinných úložišť pro radioaktivní odpad označil za věc ve veřejném zájmu.
Advokát žalobce Michal Bernard po vynesení rozsudku novinářům řekl, že je z rozhodnutí soudu zklamaný. „Podle našeho názoru soud rozhodoval formalisticky, v zásadě přistoupil na hru ministerstva životního prostředí a SÚRAO, kdy označil všechny naše námitky a obavy v podstatě za předčasné,“ dodal.
|
U přípravy úložiště jaderného odpadu musí lidé vědět, na čem jsou, řekl prezident
Zástupkyně obce Temelín Hana Hájková u soudu zmínila, že se lidé například obávají vlivu těžby na nedalekou Jadernou elektrárnu Temelín, nebo připomínala údajnou negativní zkušenosti obyvatel z výstavby elektrárny.
Hájková dodala, že mikroregion je podle ní již extrémně zatížený existujícími a plánovanými projekty, jako je dostavba dalších bloků elektrárny nebo stavba modulárních reaktorů. Obává se, že region bude zajímavý pouze pro pracovníky jaderných zařízení.
|
Starostu Temelína nařkli, že tajil schůzky k úložišti jaderného odpadu
K soudu podaly žalobu všechny čtyři lokality, které podle Správy úložišť radioaktivního odpadu připadají v úvahu pro stavbu úložiště. Kromě Janochu u Temelína jde o Horku na Třebíčsku, Březový potok v Pošumaví a Hrádek na Jihlavsku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz