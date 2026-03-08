V Týně nad Vltavou se muž v bytě zřejmě sám zabil jateční pistolí

Policisty přivolala asi tři hodiny po půlnoci žena. Uvedla, že ji muž doma napadá, má jateční pistoli a vyhrožuje smrtí. V nedělní tiskové zprávě to uvedl mluvčí krajské policie Jiří Matzner.
„Policisté po vstupu do bytu zjistili, že žena je naštěstí v pořádku, ale muž pravděpodobně uvedenou zbraň namířil proti sobě,“ uvedl Matzner.
V sobotu večer policie zasahovala také u rodinného sporu v Lišově na Českobudějovicku. Žena tam záchranářům oznámila, že byla bodnuta nožem do stehna. Se záchrannou službou tedy jeli policisté. „V bytě našli zraněnou, ale velmi agresivní ženu pod vlivem alkoholu,“ uvedl mluvčí. Záchranáři ji převezli do nemocnice.
Zraněnou mohl podle policie napadnout manžel, který ale měl zároveň před ženou s nožem bránit děti. Vyšetřování bude podle policie pokračovat.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz