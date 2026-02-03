Je to splněný dětský sen, těší se na olympiádu hokejistka Pištěková

Pavel Kortus
Pavel Kortus
  10:44
Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš. Jako členka národního týmu vstoupí už ve čtvrtek do zimních olympijských her v Itálii. „Splnila jsem si dětský sen,“ raduje se 20letá Jihočeška.

Tereza Pištěková bojuje o puk se Susannou Tapaniovou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hokejistky už jsou v dějišti turnaje v Miláně. „Nějakou nervozitu cítím. Zároveň jsem ale plná očekávání, protože to bude něco úplně jiného než mistrovství světa. To se hrálo doma, bylo jedinečné. Měla jsem velkou podporu rodiny, kamarádů. Ale olympiáda je daleko větší událost,“ srovnává útočnice.

Hry startují tento pátek. Už o den dříve začne hokejový turnaj. Češky vyzvou tým USA. Zápas se bude sledovat při prvním dni olympijského festivalu v Budějovicích na výstavišti. „Moc neřešíme, že začínáme o den dříve. Soustředíme se na to, abychom byly připravené co nejlépe a podaly nejlepší možný výkon. Nezáleží na tom kdy,“ má jasno.

Ženský hokejový turnaj se hraje nezvyklým systémem, kdy pět nejlepších celků hraje v jedné skupině, ze které všechny týmy postupují do čtvrtfinále. Z druhé výkonnostní skupiny projdou dál tři z pěti nejlepších. Před čtyřmi roky v Pekingu skončily Češky sedmé, když ve čtvrtfinále prohrály právě s USA.

Letos mají cíle větší. „Boj o medaili by byl skvělý. Zámořské týmy jsou favority. Asi je zatím nemůžeme porážet, ale jednou porazit určitě. A na olympiádě by to bylo úžasné načasování,“ naznačuje.

V elitní skupině Češky potkají ještě Kanadu, Finsko a Švýcarsko. Druhou pětici tvoří Francie, Německo, Švédsko, Japonsko a Itálie. „Systém turnaje je pro nás výhodný. Ale soustředíme se na náš výkon. Důležitá bude týmovost. Do každého tréninku nebo zápasu nastupujeme s tím, že jdeme bojovat jedna za druhou a navzájem se podporujeme,“ zdůrazňuje.

Jako při každé sportovní akci bude potřeba i kousek štěstí. Pištěková myslí i na tuto stránku. „Nějaké talismany s sebou určitě vezu, ale nechám si to pro sebe. Ráda bych si přivezla domů i něco na památku. Nejlepší by samozřejmě byla medaile,“ ujišťuje.

Jihočeská hokejistka působící ve švédském klubu SDE HF věří, že se v Itálii podívá i na jiné sporty. „Ráda bych viděla rychlobruslení. Doufám, že budeme moct podpořit i další české sportovce. Je skvělé být součástí olympiády,“ těší se.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Řidič spěchal s rodící ženou do porodnice, dopolední špičkou je protáhli policisté

Policisté doprovodili vozidlo s rodící ženou do porodnice k Apolináři.

Za plynulejší jízdu do porodnice vděčí policistům žena z Prahy. Poté, co vozidlo, ve kterém jela, dostihli na semaforech, pomohli mu rychle proklouznout dopolední špičkou.

3. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Značky z kartonu i nebezpečně dlouhý náklad, policisté se nestačili divit

Na dálnici D48 u Frýdku-Místku narazili policisté na užitkový vůz s papírovými...

Na nákladní auto, které mělo obě registrační značky zhotovené z kusů kartonu, narazili dálniční policisté z Frýdku-Místku. Řidič jim vysvětloval, že pravé cedule mu někdo ukradl. Nebyl to přitom...

3. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Secesní most je opravený, chodník se však na něj nevešel. Vznikl kvůli tomu spor

Normy v roce 1911 nepočítaly, že by se na mostě chodci potřebovali vyhýbat...

Secesní betonový most z roku 1911 v Hořepníku na Pelhřimovsku po kompletní obnově opět slouží dopravě i chodcům. Jedna z výrazných dominant obce se šesti stovkami obyvatel se vrátila k původnímu...

3. února 2026  12:12

Muž, který se zabil při útěku, měl doma zbraně. Záhadné zmizení šetří oddělení vražd

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Kriminalisté z oddělení vražd vyšetřují smrt muže, který v pondělí vypadl z okna bytu v Praze 2 a zemřel. Podle policie se pokoušel o útěk. Případ souvisí se záhadným zmizením jiného muže, kterého...

3. února 2026  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dopravu na jižní Moravě ztěžovalo náledí. Autobusy nezajížděly do některých obcí

ilustrační snímek

Dopravu i chůzi po chodnících komplikovalo od rána na jižní Moravě náledí. Silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé sjízdné nebyly vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky...

3. února 2026  7:52,  aktualizováno  12:04

Lanškroun plánuje další úpravy sportovního areálu

ilustrační snímek

Lanškroun na Orlickoústecku plánuje další úpravy sportovního areálu na Ostrovském předměstí. Město připravuje rekonstrukci fotbalového stadionu nebo obnovu...

3. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Na jihu Čech se tvoří námraza, silnici I/20 na několik hodin uzavřela nehoda

Na jihu ÄŚech se tvoĹ™Ă­ nĂˇmraza, silnici I/20 na nÄ›kolik hodin uzavĹ™ela nehoda

Jihočeské silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zejména v lesních úsecích a v okolí vodních toků mohou cesty namrzat. Silnici I/20 mezi křižovatkou Nová...

3. února 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Kýchají, kašlají, smrkají. V Moravskoslezském kraji je nejvíc respiračních onemocnění

Moravskoslezský kraj je v současnosti na špičce respiračních inbfekcí v Česku.

V 5. týdnu roku 2026 dosáhla v ČR nemocnost akutními respiračními infekcemi (ARI) úrovně 1497 na 100 000 obyvatel, což představuje mírný vzestup o necelá tři procenta v porovnání s předchozím týdnem....

3. února 2026

CGTN AMERICA & CCTV UN: Kulturní akce u příležitosti Svátku jara a 55. výročí čínsko-americké pingpongové diplomacie

3. února 2026  11:54

Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků, katedrála by pro ně kapacitně nestačila....

3. února 2026  11:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při nehodě tří osobních aut a kamionu na Domažlicku je jeden mrtvý a tři zranění

ilustrační snímek

Jeden člověk dnes zemřel a tři lidé utrpěli zranění při ranní nehodě tří osobních aut a nákladního auta na silnici za Horšovským Týnem na Domažlicku ve směru...

3. února 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Mezinárodní zatykač kvůli vraždě. Podezřelý cizinec se ukrýval v Praze

Policisté vypátrali třiatřicetiletého cizince, na kterého byl vydaný...

Podezření z vraždy a ublížení na zdraví s následkem smrti. Kvůli uvedeným činům byl vydán mezinárodní zatykač na třiatřicetiletého cizince, kterého v jedné z pražských ubytoven vypátrali policisté.

3. února 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.