Hokejistky už jsou v dějišti turnaje v Miláně. „Nějakou nervozitu cítím. Zároveň jsem ale plná očekávání, protože to bude něco úplně jiného než mistrovství světa. To se hrálo doma, bylo jedinečné. Měla jsem velkou podporu rodiny, kamarádů. Ale olympiáda je daleko větší událost,“ srovnává útočnice.
Hry startují tento pátek. Už o den dříve začne hokejový turnaj. Češky vyzvou tým USA. Zápas se bude sledovat při prvním dni olympijského festivalu v Budějovicích na výstavišti. „Moc neřešíme, že začínáme o den dříve. Soustředíme se na to, abychom byly připravené co nejlépe a podaly nejlepší možný výkon. Nezáleží na tom kdy,“ má jasno.
Ženský hokejový turnaj se hraje nezvyklým systémem, kdy pět nejlepších celků hraje v jedné skupině, ze které všechny týmy postupují do čtvrtfinále. Z druhé výkonnostní skupiny projdou dál tři z pěti nejlepších. Před čtyřmi roky v Pekingu skončily Češky sedmé, když ve čtvrtfinále prohrály právě s USA.
Letos mají cíle větší. „Boj o medaili by byl skvělý. Zámořské týmy jsou favority. Asi je zatím nemůžeme porážet, ale jednou porazit určitě. A na olympiádě by to bylo úžasné načasování,“ naznačuje.
V elitní skupině Češky potkají ještě Kanadu, Finsko a Švýcarsko. Druhou pětici tvoří Francie, Německo, Švédsko, Japonsko a Itálie. „Systém turnaje je pro nás výhodný. Ale soustředíme se na náš výkon. Důležitá bude týmovost. Do každého tréninku nebo zápasu nastupujeme s tím, že jdeme bojovat jedna za druhou a navzájem se podporujeme,“ zdůrazňuje.
Jako při každé sportovní akci bude potřeba i kousek štěstí. Pištěková myslí i na tuto stránku. „Nějaké talismany s sebou určitě vezu, ale nechám si to pro sebe. Ráda bych si přivezla domů i něco na památku. Nejlepší by samozřejmě byla medaile,“ ujišťuje.
Jihočeská hokejistka působící ve švédském klubu SDE HF věří, že se v Itálii podívá i na jiné sporty. „Ráda bych viděla rychlobruslení. Doufám, že budeme moct podpořit i další české sportovce. Je skvělé být součástí olympiády,“ těší se.