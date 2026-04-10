Na krácení peněz na polovinu upozornil Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice - OPB) a ptal se na důvody. Nejprve mu je vyhýbavě popsala primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko), po chvíli se vyjádřila i sama Kozlová.
Vedení festivalu nepozváním Kozlové prý jednalo pod tlakem opozice a ona sama hovořila o profesní diskriminaci. Promítání s diskusí se mělo uskutečnit 12. února, festival pozvání zrušil 9. února.
Organizátoři festivalu se k událostem ze zasedání vyjádřili na svém webu. Ocenili finanční i principiální podporu zastupitelů i to, že jim nakonec přiznali dotaci v plné výši. To jim umožnilo zajistit program budějovické zastávky festivalu v důstojné, a především plné podobě.
Ohradili se ovšem proti tvrzením, že jejich tým měl jednat pod jakýmkoli politickým tlakem. „Vyvracíme rovněž informaci, že bychom se o tomto tlaku jakkoliv sami zmiňovali v ústní nebo písemné komunikaci,“ stojí v prohlášení festivalu.
Kozlová s tím však dodnes nesouhlasí a trvá na politickém podtextu. Organizátoři ji prý profesně diskriminovali jen proto, že je politička. V této pozici přitom měla už v minulosti diskutovat i na Jednom světě v Táboře. Podle ní ji měli brát jako odbornici na domácí násilí, čímž se zabývá v Bílém kruhu bezpečí.
Zmínila také telefonát od hlavní koordinátorky festivalu Martiny Němejcové z 9. února. „Sdělila mi, že je tlačená opozicí k tomu, aby mě do té diskuse nezvala,“ tvrdila s tím, že nemá důvod lhát. Situaci řešila i s Člověkem v tísni, který festival pořádá, a následně jí přišel omluvný mail s vysvětlením.
Redakce iDNES.cz má jeho znění k dispozici. Němejcová v něm píše, že radní do diskuse pozvala kolegyně, jež si neuvědomila politický kontext. „Když jsem se dozvěděla, že pozvanou odbornicí jste vy, uvědomila jsem si, že pozvání může být mylně interpretováno veřejností jako politicky motivované,“ napsala.
Nechtěli prý vypadat jako organizace, která zve vlivnou političku, aby si zajistila speciální zacházení. Kozlová se už však k dané situaci nechtěla příliš vracet. „Myslím, že to festivalu škodí. Já ho mám ráda, podporuji ho už jen tím, že jim půjčujeme i prostory příspěvkových organizací zdarma,“ dodala.
Opoziční zastupitelka Pavla Heyduková (Piráti) uvedla, že má svědomí čisté a žádný tlak na organizátory festivalu kvůli vystoupení Kozlové nevyvíjela. Podobně na jednání zastupitelstva hovořil i Ivo Moravec (OBP). „Jsem však ráda, že byly odhaleny motivy snižování dotace,“ doplnila zpětně Heyduková s tím, že důvody byly politického rázu. Zastupitelstvo se k tématu pravděpodobně ještě vrátí v květnu.
Navzdory březnovému dění míří budějovická zastávka festivalu do víkendového finále. Filmy se zaměří například na lokální dopady těžby lithia, otázky spojené s asistovanou sebevraždou nebo na mentální zdraví dospívajících. Festival zakončí snímek nominovaný na Oscara Projet přes překážky.
„V Žižkárně bude po celý víkend možné zažít i dva filmy ve VR. První z nich nabízí působivý 360stupňový pohled do každodennosti v pásmu Gaza a druhý nám dává nahlédnout do bezvýchodné situace obětí domácího násilí,“ přiblížila PR koordinátorka Zuzana Mušková. Přehledný program je k dispozici na webu festivalu www.jedensvet.cz.