Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Autor: mrk
  11:52aktualizováno  11:52
Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století od chvíle, kdy vyrobili první elektřinu. Jihočeská elektrárna se také stala jedním z nejkontrolovanějších jaderných zařízení na světě.
Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na snímku je jeden z operátorů v takzvaném velíně. | foto: Jaroslav SýbekMAFRA

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
ČEZ investuje letos 3,1 mld. Kč do modernizace Temelína
33 fotografií

Před 25. lety, přesně 21. prosince 2000 v půl deváté večer, připojili energetici nejvýkonnější český zdroj k přenosové soustavě.

„Historické chvíle se tehdy účastnili vrcholní představitelé státu, provázely ji ale také protesty ze sousedního Rakouska,“ připomíná mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Za čtvrt století vyrobila celkem 334 milionů MWh elektřiny, která by stačila celé České republice na šest let. Pomohla tak zároveň ušetřit přes 270 milionů tun CO2, které by vypustily uhelné elektrárny.

Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Reaktor přitom spustili operátoři už 11. října 2000. O dva měsíce později elektrárna vyrobila první elektřinu.

„Příprava trvala řadu dní. Ve chvíli, kdy jsme měli dodat první elektřinu, za námi stál na blokové dozorně i tehdejší ministr průmyslu spolu s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i řada dalších. Přesto jsme byli neustále připraveni v případě potřeby najíždění přerušit. To ale nebylo nutné,“ vzpomíná tehdejší operátor a současný hlavní technolog elektrárny Václav Havlíček.

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na snímku je jeden z operátorů v takzvaném velíně.
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)
33 fotografií

Už od samotné výstavby byla bezpečnost klíčovou prioritou. „Už v první polovině devadesátých let se rozhodlo o záměně původního řídicího a bezpečnostního systému za tehdy nejnovější západní řešení, se kterým jsme jako operátoři začínali. O jeho kvalitě svědčí fakt, že až nyní dochází k jeho opravdu rozsáhlé modernizaci,“ vysvětluje další z tehdejších operátorů a nyní člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Desítky mezinárodních kontrol

Jihočeská elektrárna se navíc stala jedním z nejkontrolovanějších jaderných zařízení na světě. Za čtvrt století prošla desítkami mezinárodních misí. Těsně před jejím spuštěním Česká republika uzavřela s Rakouskem mezivládní dohodu, zahrnující mimo jiné nadstandardní tok informací k jižním sousedům. „Dodnes elektrárna denně informuje Rakousko o aktuálním stavu provozu obou bloků,“ zdůrazňuje Sviták.

Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

Do posilování bezpečnosti a zvýšení efektivity provozu temelínské elektrárny ČEZ za 25 let investoval přes 34 miliard korun. V posledních letech se roční investice pohybují mezi třemi a čtyřmi miliardami korun. Původní výkon 2x 981 MWe v elektrárně zvýšili o více než 200 megawatt elektrických.

„Postupnými vylepšeními jsme v Temelíně postavili neviditelný blok o výkonu uhelné elektrárny. A nekončíme. V posilování bezpečnosti i efektivity budeme dál pokračovat,“ doplňuje Bohdan Zronek.

V letošním roce elektrárna 14. prosince překonala dosud nejvyšší roční výrobu z roku 2017, konkrétně 16,48 TWh.

Jak šel čas v Jaderné elektrárně Temelín

  • Únor 1979 – Vydán investiční záměr na výstavbu jaderného zdroje, který počítal se stavbou čtyř bloků.
  • Březen 1990 – Rozhodnutím vlády byly pozastaveny práce na plánovaném třetím a čtvrtém bloku.
  • 10. března 1993 – Vláda premiéra Václava Klause schválila dostavbu JE Temelín.
  • 21. května 1997 – Do JE Temelín byla dopravena první zásilka jaderného paliva.
  • 11. října 2000 – Na prvním bloku byla spuštěna štěpná reakce.
  • 21. prosince 2000 – První blok byl připojen k síti.
  • 31. května 2002 – Na druhém bloku byla spuštěna štěpná reakce.
  • 3. května 2003 – Oba bloky JE Temelín poprvé dosáhly výkonu 100 procent.
  • Červenec 2022 – Elektrárna začíná využívat umělou inteligenci pro snížení vlastní spotřeby
  • Květen 2023 – Elektrárna nasazuje drony ke kontrolám chladicích věží.
  • 18. října 2023 – Elektrárna zahajuje dodávky tepla do Českých Budějovic.
  • Srpen 2025 – První blok postupně přechází na nový řídicí systém od Westinghouse.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Nemocnice Jihlava omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy

ilustrační snímek

Jihlavská nemocnice omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy pacientů. Nebudou denně, ale jen v některých dnech. Opatření má platnost do 5. ledna...

19. prosince 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Pardubice plánují obnovu sportoviště na Slovanech, čekají na směnu pozemků

ilustrační snímek

Město Pardubice patrně do několika let díky směně pozemků získá do svého majetku sportovní areál na Slovanech. Zchátralé sportoviště chce opravit, dopředu si...

19. prosince 2025  10:44,  aktualizováno  10:44

Zoo Brno přišla o tygřici Satu, kterou mohli návštěvníci vídat 20 let

ilustrační snímek

Zoo Brno přišla tento týden o tygřici, kterou zde návštěvníci mohli vídat 20 let. Samici tygra sumaterského Satu musel veterinář kvůli jejímu zhoršenému...

19. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Po rekonstrukci se otevírá stanice metra Pankrác, o sedmnáct dní dřív, než byl plán

Po jedenáctiměsíční rekonstrukci skončila oprava stanice metra Pankrác. (19....

Po téměř roční rekonstrukci se odpoledne pro cestující v Praze znovu otevře stanice metra Pankrác na trase C. První souprava by tu měla zastavit po 14. hodině. Stanice bude nově fungovat také jako...

19. prosince 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší správní soud na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES se sídlem v Jincích na Příbramsku. Důvodem jsou nedodané výroční finanční zprávy....

19. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

Ostravská zoo odchovává mládě karakala, v Evropě jich ubývá

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ mlĂˇdÄ› karakala, v EvropÄ› jich ubĂ˝vĂˇ

Zoo Ostrava odchovává mládě karakala. Populace těchto kočkovitých šelem v evropských zahradách se v posledních letech výrazně zmenšila a odchovy nejsou nijak...

19. prosince 2025  10:20,  aktualizováno  10:20

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s...

Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

19. prosince 2025  11:49

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Dětská kniha pokřtěná vodou z Jeseníků zaplnila hotel Petrovy Kameny

19. prosince 2025  11:48

Plzeň bude příští rok investovat do svých základních škol stovky milionů korun

ilustrační snímek

Plzeň investuje příští rok do svých základních škol stovky milionů korun. Hlavními akcemi budou zahájení stavby nové tělocvičny na 22. základní škole (ZŠ) na...

19. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.