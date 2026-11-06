Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s dávkami za skoro tři mil. Kč

Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s humanitárními dávkami za téměř tři miliony korun. Žadatelé z Ukrajiny podle vyšetřovatelů uváděli nepravdivé údaje o pobytu a po většinu času pobývali mimo Česko. Případy se týkaly lidí z Českobudějovicka, Strakonicka i dalších míst v kraji. Neoprávněné pobírání dávek trvalo od několika měsíců až po více než dva roky, uvedl na webu jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Cizinecká policie se na případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek zaměřila v posledních měsících. Ve všech 11 případech cizinci v žádostech o dávku uváděli pobyt na konkrétních adresách v Jihočeském kraji. "Následným prověřováním však policisté zjistili, že se osoby po značnou část uváděného období prokazatelně nacházely mimo území České republiky a nesplňovaly tak zákonnou podmínku skutečného pobytu v ČR," uvedl Matzner.
Způsobená škoda se v jednotlivých případech pohybovala od několika desítek tisíc korun až po více než 700.000 korun. Celková škoda byla policisty vyčíslena na téměř tři miliony korun. "Ve většině případů policisté předali státnímu zástupci návrhy na podání obžaloby pro přečin podvodu. Někteří cizinci se k činu doznali a vrátili finanční prostředky," dodal Matzner. Jihočeští specialisté z cizinecké policie při vyšetřování spolupracovali s odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a s úřadem práce.