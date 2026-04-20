Jihočeská cyklistická sezona začne 9. května v obci Skály na Písecku

Autor: ČTK
  16:26aktualizováno  16:26
Jihočeská cyklistická sezona letos oficiálně začne 9. května v obci Skály na Písecku. Kraj, který nabízí nejvíce cyklotras v Česku, zahájení sezony doprovodí cyklistickými jízdami, tematickými výlety a kulturním programem. ČTK o tom dnes informovala Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Jižní Čechy dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější regiony pro cyklisty, uvedla vedoucí domácího cestovního ruchu JCCR Tereza Procházková. "Kombinace krásné přírody, historických památek a kvalitní infrastruktury dělá z regionu ideální místo pro aktivní víkend nebo delší pobyt v regionu," dodala. Jihočeským krajem vede téměř 10.000 kilometrů značených cyklotras, což je nejvíce v České republice.

Cyklistickou sezonu na jihu Čech každoročně doprovází řada akcí a festivalů. Oficiální zahájení odstartuje druhý květnový týden v písecké obci Skály s názvem “Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne”. Cyklisté si mohou vybrat z kratší nebo delší trasy, které vedou malebnou krajinou jižního cípu Písecka a částečně zasahují na Strakonicko. Akce je vhodná pro všechny typy kol i rekreační cyklisty a v cíli je připravený doprovodný program.

Šumava nabídne ve druhém květnovém víkendu adrenalinové závody jako Rouvy Grand Prix Vimperk a na Lipensku Blinduro 500+, tam je od 5. do 7. června naplánovaný také Festival KolemKolem. Na Třeboňsku cyklistickou sezonu otevře 16. května tradiční akce Třeboňská šlapka, jejíž součástí je několik značených tras různé délky i obtížnosti a doprovodný program včetně soutěží.

Region nabízí také atraktivní dálkové cyklotrasy, například mezinárodní trasu EuroVelo 13, která vede podél bývalé železné opony a propojuje zajímavá historická místa. Oblíbené jsou také tematické trasy, například podél jihočeských řek, mezi rybníky Třeboňska nebo v oblasti Lipenska a Šumavy.

Na turistickém portálu 100+ cyklovýletů v jižních Čechách najdou návštěvníci inspiraci pro výlety všech typů. Nabízí také přehledy půjčoven kol a elektrokol nebo tipy na místa, kde lze dobít baterie, což usnadňuje plánování výletů i méně zkušeným cyklistům.

PolicistĂ© pĂˇtrajĂ­ po vÄ›zni, kterĂ˝ odeĹˇel z nestĹ™eĹľenĂ©ho pracoviĹˇtÄ› v Jirnech

