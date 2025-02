Filmaři na jihu Čech nacházejí poklady. Američané točili na pískovně Nosferatu

Jihočeská filmová kancelář, spadající pod Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (JCCR), sní o tom, že v dohledné době si region zvolí jako jedno z hlavních míst pro natáčení některý z velkých zahraničních štábů a stráví tu řadu natáčecích dnů.

„Díky spolupráci s národní filmovou kanceláří nám chodí poptávky i od velkých amerických produkcí. Nabídky však posílají všechny kraje a štáby si pak vybírají. Věříme, že se nám poštěstí,“ doufá Hana Kabashi z Jihočeské filmové kanceláře.

Americký štáb na jihu poměrně nedávno byl, šlo však jen o krátkou návštěvu. Snímek Nosferatu režiséra Roberta Eggerse natočený v roce 2023 využil jako jednu ze svých lokací pískovnu u obce Tušť na Třeboňsku.

„Díky spolupráci s regionálními kancelářemi, jako je ta jihočeská, se nám daří rozšiřovat nabídku lokací a přivádět tak do České republiky zahraniční produkce. Jihočeský kraj má v tomto ohledu velký potenciál,“ uvedla Pavlína Žipková, vedoucí národní filmové kanceláře Czech Film Commission.

Příprava nabídky funguje tak, že si filmové kanceláře či agentury vytipovávají místa takzvaně „do šuplíku,“ aby pak mohly produkcím nabídnout a doporučit jimi poznaná místa, která se mohou hodit.

Na jedné takové obhlídkové cestě v jižních Čechách byla skupina filmařů včetně Žipkové v polovině října. Vydali se do Prachatic, do Vimperka, ke tvrzi Drslavice, na zámek Dub nebo do bývalé školy v přírodě ve Volyni, která si zahrála italský kravín v komedii Slunce, seno, erotika.

„Ten areál byl pro nás přímo úžasný. Z celého programu měl největší ohlas. Nabízí přesně to, co filmaři potřebují – opuštěné místo, kde si mohou dělat prakticky cokoli,“ přidala bývalá lokační manažerka Petra Marková, jež je také pracovnicí Czech Film Commission.

Marková rovněž popsala, na co se filmaři a agentury zaměřují při vytipovávání lokalit. „Nehledají známá turistická místa, ale spíš ta netradiční. Musí na ně dýchnout atmosféra, originální architektura, příběh. Ne vše se využije pro natáčení, ale režisérům to třeba pomůže i pro psaní scénáře,“ upřesnila.

Důležitá je také dostupnost a logistika

Archivy filmařů jsou plné zajímavých míst napříč regiony. Ten jihočeský má svá specifika. „Většina lidí si pod jižními Čechami představí Šumavu nebo známé hrady a zámky. My však objevujeme přímo nepoznané filmařské poklady. Dostali jsme se až k brutalistní architektuře, která byla jako dělaná na nějaké postapokalyptické filmy,“ zmínila Marková.

Pro štáby je rozhodující také dostupnost a logistika. Zjednodušeně řečeno, potřebují mít všechno ideálně na jednom místě nebo alespoň co nejblíž u sebe, aby ušetřily. „Štáby jsou početné a všichni musí někde spát, jíst, přejíždět. To se nasčítá do velkých částek. Důležitá je tedy i vzdálenost od Prahy a příspěvek od kraje,“ řekla Kabashi.

Kinematografie roztáčí ekonomiku ve značné míře. Zmiňovaný příspěvek značí takzvanou filmovou pobídku neboli peníze, které producenti mohou získat zpět z peněz, které v daném kraji nebo zemi utratí. „Po novele zákona se pobídka zvedla na 25 procent. Díky tomu můžeme konkurovat zahraničí. Výše pobídky je rozhodující,“ potvrzuje Žipková.

Jihočeský kraj v minulém roce podpořil tři projekty, rozdělil celkem tři a půl milionu korun. Byly mezi nimi Ratolesti, Holka od vedle a Divočina. Ekonomický přínos do regionu však byl násobně vyšší. Štáby v kraji za rok utratily přes 50 milionů korun. „Mezi podnikateli už se rozkřiklo, že je to pro ně velmi zajímavé, a tak se nám nabízejí i sami. Štáby tak mají lepší podmínky,“ dodala Kabashi.

Udělat dojem na filmaře a nachystat co nejlepší zázemí, i to je úkolem pro Jihočeskou filmovou kancelář, aby filmaři do regionu vyráželi a ve svých snímcích ho pak zviditelnili. „Pomáháme zlepšovat podmínky pro natáčení a propagujeme Jihočeský kraj jako filmovou destinaci. V roce 2024 jsme navázali řadu nových kontaktů a rozšířili naši databázi lokací,“ shrnul ředitel JCCR Petr Soukup.

Diváci se v únoru letošního roku mohou těšit na druhou řadu minisérie Král Šumavy, která také pochází z jihu Čech. Další snímky budou pravděpodobně následovat. „Filmaři o krásách regionu vědí. Z podzimní návštěvy byli nadšení,“ potvrdila Marková.