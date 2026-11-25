Opera Jihočeského divadla uvede v premiéře dvě skladby Bohuslava Martinů. Ve dvojici kantát Polní mše a Otvírání studánek zavede posluchače do krajiny mezi louky, lesy a čisté prameny a do atmosféry touhy po naději. Premiéra se uskuteční ve čtvrtek v českobudějovickém Kulturním domě Slavie. ČTK to řekl šéf opery Tomáš Ondřej Pilař.
"Obě tyto kantáty spojují téma vzpomínek na domov, přemýšlení o tom, kde jsme vlastně doma a co pro nás domov znamená. Je to téma, které se logicky pojí i s touto dobou pokročilého podzimu, kdy jsou dlouhé noci, kdy se obracíme sami do sebe a máme možnost přemýšlet i o těchto melancholických tématech. Nicméně, jak jsme zvyklí z díla Bohuslava Martinů, nám nabízí pro obě dvě tyto kantáty velmi pozitivní lucidní vyústění, které zahrnuje naději a návrat domů v té nejlepší podobě," uvedl Pilař.
Jihočeská opera letos ukončila působení v Domě kultury Metropol kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. A zahájila velký koncertní cyklus v Kulturním domě Slavie, která se letos otevřela po rekonstrukci. Začátkem listopadu tam opera uvedla Loutnu českou k 350. výročí úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic. "Ten prostor se k mému velkému potěšení pro naše těleso mimořádně osvědčil. Všimli jsme si, že je zde nejen opravdu mimořádná akustika, která velmi lichotí právě tomu typu hudby, který hrajeme. To znamená živé hudbě, živým hudebním nástrojům a živému zpěvu," dodal Pilař.
Dvě skladby Bohuslava Martinů zvou posluchače na hudební cestu za pocitem sounáležitosti, krásou vzpomínek a touhou po návratu ke svým kořenům. Polní mše je působivou hudební výpovědí o člověku, který se ocitá daleko od domova. Martinů ji napsal v roce 1939 pro československé vojáky v zahraničí. Skladba je koncipovaná pro obsazení s velkým mužským sborem a sólovým barytonem a dokáže oslovit i posluchače bez předchozí zkušenosti s klasickou hudbou.
Otvírání studánek přenese diváky do jarní krajiny, mezi louky, lesy a čisté prameny, k dávnému lidovému zvyku společného čištění studánek. Martinů v kantátě z roku 1955 vytváří hudební obraz plný prosté lidské radosti. Připomíná, že stejně jako příroda potřebuje pečovat o své prameny, i člověk se potřebuje čas od času vracet ke svým kořenům.