Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

Jan Jakovljevič
  12:22aktualizováno  12:22
České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s nepřetržitým provozem nebo moderní počítačovou učebnu. Oběma institucím nestačí ubytovací kapacity.
foto: Petr Lundák, MF DNES

Učení jde lépe s plným žaludkem. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v pondělí otevřeli zrekonstruovanou menzu. Studentům tak hned od začátku nového akademického roku slouží opravené prostory s novým interiérem, v horní jídelně přibyl salátový bar.

A právě na saláty se těší Zdeněk Jasný z Vysočiny, který v Budějovicích studuje druhým rokem. „Menza tu je fajn. Prostorná a hodně světlá. Na první pohled se tu toho zase tolik nezměnilo. A jídlo mi tu chutnalo vždycky, takže já jsem spokojený pořád,“ směje se.

Zázemí menzy nově přizpůsobili osobám se specifickými potřebami. Změny se dotknou i pracovníků v kuchyni. „Nové gastrozařízení jim usnadní práci, například umožní noční vaření bez přítomnosti personálu,“ přiblížila mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová. Práce vyšly na 50 milionů korun.

Do poslucháren univerzity letos usedlo přes 10 tisíc studentů, z nichž více než 3,5 tisíce začalo svou akademickou dráhu. Nové stravovací zařízení je ale jen jednou z novinek. Už v polovině září otevřeli dvě zrekonstruované budovy pedagogické fakulty v Dukelské ulici. Stavební úpravy za 120 milionů přinesly nové učebny nebo odpočinkové zóny.

Škola nabízí i nové obory, například management sportu na ekonomické fakultě nebo mezifakultní management udržitelnosti pod garancí přírodovědecké fakulty. Nový je také program ekonomika v energetice. Ten od tohoto semestru studuje i Matyáš Jankovski.

„Jako absolvent průmyslové školy si uvědomuji, že energetika, její financování a politicko-ekonomické souvislosti jsou stále atraktivnější. Hlavně nyní před volbami je vidět, jak důležité toto téma je,“ řekl. Umí si představit, že po dostudování v oboru zůstane, mnoho příležitostí vidí v nových blocích v Dukovanech či malém modulárním reaktoru v Temelíně.

Jihočeská univerzita začala s proměnou sportovního areálu za 100 milionů

Dlouhodobě nedostatečnou kapacitu však mají univerzitní koleje. Ubytovat nemohli téměř 500 zájemců. „Letos se o místo na koleji ucházelo 2 423 studentů, vyhověli jsme 1 967 z nich,“ upřesnila mluvčí. Kapacita kolejí je zcela naplněná, počet uchazečů o ubytování každoročně roste. Podle typu pokoje studenti zaplatí 125–220 korun za lůžko na jednu noc. Ceny po dvou letech zvýšili o pět až deset procent.

Jihočeská univerzita ale ve velkých investicích pokračuje. „Těsně před dokončením je aula, moderní reprezentativní prostor pro promoce, imatrikulace, prestižní konference a mnoho dalších akademických i společenských událostí,“ doplnila Kadlecová.

Na přelomu letošního a příštího roku má být hotový sportovní areál Na Sádkách za 117 milionů. Jeho přestavba začala už koncem roku 2024. Příští rok také plánují revitalizaci kampusu za 100 milionů. Přibude tam jezírko, zelené střechy nebo sportovní zázemí. Kampus bude zelenější, zdravější a udržitelnější.

Na VŠTE plánují stavbu kolejí

Přes 3,7 tisíce studentů nastoupilo do zimního semestru na budějovické Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE). V prvních ročnících bakalářského a magisterského studia jich mají bezmála 1,8 tisíc.

Mezi významné novinky patří otevření prodejny s nepřetržitým provozem. Její sortiment je přizpůsobený životu v kampusu, sloužit bude ale i jako studijní prostor. Nepersonalizovaná data z provozu mohou studenti využívat ve výzkumech.

Nový je také knihobox, jenž rovněž funguje nepřetržitě, je napojený na knihovní systém a umožňuje pohodlné a bezpečné vyzvedávání a vracení knih. Škola investovala také do moderní počítačové učebny.

Univerzitní liga? Chceme ji přiblížit zámoří, říká kouč finalistů. Už se ozývá i svaz

„Pro zlepšení podmínek pro studenty investovala VŠTE letos 1,5 milionu do prodejny COOP a knihoboxu, půl milionu do úprav pokojů na kolejích a tři miliony do nové počítačové učebny,“ vypočítal vedoucí marketingového oddělení školy Jan Voharčík. I VŠTE se potýká s nedostatečnými kapacitami kolejí, výstavba nových je proto jednou z priorit.

Vysoká škola evropských a regionálních studií nabízí dva bakalářské programy: bezpečnostně právní činnost a veřejná správa. Navštěvuje ji 464 studentů, z toho 199 v prvním ročníku.

„Přijímací řízení však stále pokračují, proto se tyto počty mohou ještě navýšit,“ upřesnil rektor Jiří Dušek a dodal, že škola investovala do zvýšení zabezpečení prostor (nové kamerové systémy), do technického vybavení učeben a do modernizace vzduchotechniky, aby zajistila studentům kvalitní a bezpečné zázemí pro výuku.

