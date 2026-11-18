„Téměř každý z nás má doma knihy, které už nečte, ale mohou udělat radost někomu jinému. Právě díky nim lze zároveň pomoci dobré věci,“ popsala ředitelka Akademické knihovny JU Helena Vorlová. Jako poděkování za darované knihy si mohou dárci vybrat drobnost v podobě tematické záložky nebo placky s motivem sbírky.
Akademická knihovna uvítá knihy všech žánrů, od beletrie a detektivek přes dětskou literaturu až po kuchařky či populárně-naučné publikace. Nesmí být poškozené, znečištěné nebo napadené plísní. Následně je bude prodávat za 50 korun. Návštěvníci však mohou přispět i vyšší částkou.
Knihy lze odevzdávat po celou dobu konání sbírky v provozní době knihovny. Samotný prodej bude od 23. listopadu do 21. prosince v prostorách Akademické knihovny na Branišovské ulici.
„Budeme rádi, pokud se do sbírky zapojí nejen členové akademické obce, ale také obyvatelé Českých Budějovic a okolí. Každá darovaná kniha může pomoci a každý příspěvek má svůj význam,“ doplnila Vorlová s tím, že organizátoři chtějí překonat loňský výtěžek 58 550 korun.
Výtěžek sbírky půjde Centru Arpida, které poskytuje služby dětem a dospělým s tělesným a kombinovaným postižením.