Půl století starou knihovnu čeká oprava, dříve to bylo muzeum dělnického hnutí

Autor: mrk
  9:02aktualizováno  9:02
Nejdříve to bylo Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, po sametové revoluci ale začalo sloužit jako největší sídlo Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď stavení čeká velká rekonstrukce.
Stará a nová. Větší budova vlevo sloužila původně jako muzeum a čeká ji rekonstrukce. Přístavba vpravo bude i nadále otevřená.

Budovu z roku 1975 stojící mezi Lidickou třídou a řekou Malší čeká velká rekonstrukce. Začíná právě v těchto dnech a náklady na modernizaci budou 129 milionů korun. Práce potrvají přibližně deset měsíců.

Po celou dobu ale bude pro čtenáře otevřená přístavba z roku 2021, takže se půjčování knih nezastaví.

„Rekonstrukce je důležitým krokem po více než padesáti letech provozu objektu. Hlavním cílem je zateplení a modernizace staré budovy, aby byla energeticky úspornější a komfortnější pro čtenáře. Služby knihovny zůstanou v době prací plně dostupné, ačkoli provoz budovy bude částečně omezený. Po dokončení se návštěvníci vrátí do prostorné a modernizované budovy, “ popsal její ředitel Ivo Kareš.

Důležitou informací je také to, že parkoviště za budovou bude po dobu rekonstrukce pro veřejnost nepřístupné. Pro čtenáře jinak zůstanou dál k dispozici publikace z přízemního volného výběru. Nebude však možné vybírat knihy přímo mezi regály, protože prostory budou dočasně sloužit jako pracovní zázemí knihovny. Tím je zajištěno, že provoz může plynule fungovat.

Čtenáři vyrazili do nové přístavby knihovny, ocenili prosvětlený prostor

„Výpůjčky budou fungovat prostřednictvím online katalogu – čtenáři si tituly vyhledají z domova, objednají a knihovna jim je připraví k vyzvednutí u pultu půjčovny na Lidické. Stejným způsobem budeme podle potřeby půjčovat i další dokumenty ze studoven nebo oddělení přemístěných do skladů po městě. Hudební oddělení bude po dobu rekonstrukce přesunuto do pobočky Na Sadech,“ přidala Petra Mašínová, projektová pracovnice Jihočeské vědecké knihovny.

Na rekonstrukci se podařilo získat 46 milionů korun z Modernizačního fondu. Zbytek uhradí Jihočeský kraj, který je zřizovatelem této instituce.

Jihočeská vědecká knihovna pak před nedávnem také pořídila nové digitalizační zařízení, které umožní rychlejší a kvalitnější převod dokumentů do digitální podoby.

Tato linka funguje už od roku 2013 a za tu dobu zpřístupnila více než 1,8 milionu stran dokumentů – od jihočeských regionálních novin a obecních zpravodajů až po historické mapy, hudebniny a prvotisky z 16. století.

Nově pořízené zařízení zvládne i velkoformátové předlohy, nabídne vyšší rozlišení a citlivější práci s historickými tisky. Součástí modernizace je také obměna serverů a pracovních stanic, což zrychlí zpracování dat a zajistí bezpečnější uložení.

