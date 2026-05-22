Jihočeská záchranná služba zahájila provoz na dvou výjezdových základnách

Jihočeská záchranná služba zahájila v těchto dnech provoz na dvou nových výjezdových základnách. Jde o Suchdol nad Lužnicí na Jindřichohradecku a Volary na Prachaticku. Výstavba obou základen stála v součtu více než 50 milionů korun. Novinářům to dnes řekl ředitel jihočeské záchranné služby Jakub Jan Hájek.
"V obou případech jsme působili v prostorách zdravotnického střediska, kde pro nás byly už zcela nevyhovující podmínky," uvedl. Například sanitní vozy měly garáže jinde, proto bylo komplikované například doplňování léků do vozů, doplnil.
Nejde o jediná dvě místa, kde záchranná služba na jihu Čech buduje nové základny. Další vznikají v Blatné na Strakonicku a ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Zdravotníci by tam měli zahájit provoz letos nebo nejpozději v příštím roce.
Jihočeská záchranná služba má 33 základen a 57 výjezdových skupin. "Naše síť je aktuálně dostatečně hustá a zatím nepředpokládáme, že bychom v nejbližší době někde budovali zcela nové místo," řekl Hájek. Mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková doplnila, že v některých částech regionu přebírají pacienty sanitky z jiných krajů. Týká se to například odlehlých lokalit na Jindřichohradecku, kde mají lepší dostupnost záchranáři z Vysočiny. Některé oblasti na Šumavě zase obstarávají záchranáři z Plzeňského kraje.
Jihočeská záchranná služba ročně registruje přibližně 85.000 výjezdů. Dispečink jihočeské záchranné služby za rok odbaví více než 100.000 tísňových volání. Záchranná služba má 630 zaměstnanců a další zdravotníci u ní pracují na základě externí smlouvy.