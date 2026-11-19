Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích chystá na závěr roku tři premiéry. Malé divadlo uvede loutkovou inscenaci Babi Bejvávalo, opera připravuje koncertní večer věnovaný Bohuslavu Martinů a balet představí nový taneční titul Marilyn. Jihočeské divadlo se také poprvé zapojí do česko-německého festivalu Film.Kultura Passau & České Budějovice. Novinářům to dnes řekli zástupci divadla.
V sobotu 21. listopadu v 17:00 uvede Malé divadlo premiéru loutkové inscenace Babi Bejvávalo. Nová pohádka pro děti od čtyř let nahlíží do světa babiček a dědečků a ukazuje, co všechno se může odehrávat za dveřmi jejich domovů. "Představení je určeno hlavně pro děti a jejich prarodiče, aby malým divákům přiblížilo svět starší generace a mohli si pak po skončení hry o tom spolu popovídat," uvedl režisér Štěpán Gajdoš.
Opera Jihočeského divadla uvede ve čtvrtek 26. listopadu od 19:30 hodin ve Velkém sále Kulturního domu Slavie dvojkoncert Otvírání studánek a Polní mše. Dvě skladby Bohuslava Martinů spojuje téma domova, lidské sounáležitosti a vztahu k vlastním kořenům. "Otvírání studánek považuji za jedno z nejkrásnějších děl české hudby vůbec a nepřestává mě fascinovat, s jakou prostotou a přirozeností dokázal Bohuslav Martinů vyjádřit tak hluboké lidské emoce jako melancholii vzpomínek na dětství nebo touhu po domově," řekl umělecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Koncert je součástí koncertního cyklu opery Jihočeského divadla, který vedle operních inscenací nabízí divákům také další podoby vokální a orchestrální hudby.
Balet Jihočeského divadla uvede v pátek 4. prosince premiéru autorského tanečního představení Marilyn v režii a choreografii Mariky Mikanové. Rok 2026 připomíná 100 let od narození herečky a zpěvačky Marilyn Monroe. Inscenace nesleduje jen zářivý obraz filmové hvězdy, ale hlavně ženu, která se za veřejnou ikonou skrývala. Taneční vyprávění doprovodí živá kapela se zpěvačkou, která inscenaci dodá hudební atmosféru inspirovanou zlatou érou Hollywoodu. Autory hudby jsou Aleš Březina a Pavel Ridoško.
Jihočeské divadlo se také letos poprvé zapojí do česko-německého festivalu Film.Kultura Passau & České Budějovice. Přehlídka propojuje obě partnerská města filmem, divadlem, literaturou, hudbou a dalšími kulturní aktivitami. Jihočeské divadlo do programu přispěje inscenací Směšná temnota německého dramatika Wolframa Lotze, kterou uvede 1. a 2. prosince na scéně Na Půdě.
Jihočeské divadlo také rozšiřuje předprodej vstupenek. Diváci si nyní mohou vybírat z programu všech čtyř uměleckých souborů až do konce února 2027. Od 1. prosince si zájemci mohou zakoupit i letní tituly. V nabídce jsou Rusalka, Pop in Motion, Spalovač mrtvol, Rožmberská noc a Majáky na konci světa.