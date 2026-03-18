Jihočeské divadlo chystá Sněhovou královnu a Láznění pro nejmenší diváky

Jihočeské divadlo chystá dvě premiéry pro nejmenší diváky. V pátek uvede balet s původní hudbou i choreografií Sněhová královna podle pohádky Hanse Christiana Andersena. V sobotu se na divadelní wellness představení Láznění mohou vydat rodiče s dětmi od šesti měsíců do tří let. Novinářům to dnes řekli zástupci Jihočeského divadla.
Balet Jihočeského divadla uvede 20. března premiéru inscenace podle klasické pohádky Sněhová královna. Režie a choreografie se ujal choreograf Paul Julius. Hudbu k inscenaci složil skladatel a držitel dvou Českých lvů Jan Jirásek. "Je vždycky takový bonbonek, když vznikne nejen nová choreografie, ale i nová hudba," uvedl umělecký šéf baletu Lukáš Slavický.
V hudbě se potkávají dva světy - reálný malé Gerdy, která hledá svého Kaje, a pohádkový Sněhové královny. A v inscenaci se střídá živá hudba s nahrávkami. "Podařilo se nám nastudovat dvě obsazení. Téměř všichni se musí střídat a mají vícero rolí a každý den mají jinou roli. Diváci uvidí dvě různá obsazení, takže je představení vždy trochu jiné," uvedl Slavický.
Při Láznění v Malém divadle se mohou batolata seznámit se světem divadla pomocí výtvarných a zvukových metafor. "Unavení rodiče nemohou odjet do lázní na tři dny, ale mají doma koupelnu. A my ukazujeme, co se dá v koupelně zažít, představit, pracujeme s relaxační hudbou. Různě to kombinujeme. Nebylo úplně jednoduché z těch nejobyčejnějších věcí vytáhnout metafory," uvedla režisérka Dana Račková.
Přestože se představení odehrává v koupelně, není v něm jediná kapka vody. Už při zkouškách si divadelníci otestovali, jak budou malé děti na představení reagovat. "Vzbuzuje to v nich často výjimečnou zvědavost. Už se nám stalo, že miminko, které pouze leží, bylo tak fascinované, že se rozhodlo poprvé začít lézt za objektem, který ho zaujal," popsala režisérka.
Poslední březnový víkend ožije kulturní stánek Nocí divadel tentokrát na téma 90. let 20 století, při níž budou předány ceny Jihočeské Thálie za rok 2025. Jihočeské divadlo také na jaře chystá premiéru slavné hry Srpen v zemi indiánů amerického dramatika Tracyho Lettse. Diváky čeká rovněž Velikonoční koncert Stabat Mater a vrcholem operní sezony bude 29. dubna světová premiéra operního koncertu Svatý Václav českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka.