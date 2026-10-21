Otáčivé hlediště v Českém Krumlově letos přilákalo nejvíc diváků za posledních pět let. Představení z točny v zámeckém parku vidělo 53.118 lidí, o 364 diváků více než loni a o 3761 více než v roce 2022. Každoročně se zvyšují také tržby, které letos dosáhly 58,484 milionu korun. Bylo to meziročně o 2,6 procenta víc a o 34,3 procenta více než v roce 2022. Obsazenost českokrumlovské točny byla letos 99,77 procenta. Novinářům to dnes řekli zástupci Jihočeského divadla.
Mimo točnu zaznamenalo Jihočeské divadlo dalších téměř 65.000 diváků. "Na festival Jižní Svéráz se prodalo více než 32.000 vstupenek, přibližně o 42 procent více než při nultém ročníku v roce 2024. Přibližně 15.800 vstupenek připadalo na návštěvníky z Jihočeského kraje," uvedl Ondřej Hellebrant z Jihočeského divadla.
Vrcholem letošního programu na otáčivém hledišti v Českém Krumlově byla česká premiéra opery Malý princ. Sezonu zahájil Dekameron a rodiny s dětmi potěšil Herkules či Ztracený svět s obřími loutkami dinosaurů. Milovníci romantiky si mohli vychutnat Rozum a cit a diváci nahlédli také do života Leonarda da Vinci. Na příští rok chystá Jihočeské divadlo před točnou kromě osvědčených inscenací z letošního roku také komedii Alenka v říši divů či zbojnický muzikál Malované na skle.
Festival imerzivního a site specific divadla Jižní Svéráz na jihu Čech letos od května do září propojil osm měst a 45 divadelních souborů a uměleckých skupin. Nabídl 37 inscenací a 263 představení. Tvůrci si pro festival připravili osm premiér. Baletní soubor Jihočeského divadla například představil imerzivní taneční horor Spalovač mrtvol, činohra uvedla Sen o říši krásy a opera Malého prince. Malé divadlo připravilo loutkové představení na vodní hladině rybníku Bagr v českobudějovické Stromovce s názvem Majáky na konci světa.
Sezony 2022 až 2026 na otáčivém hledišti:
Rok Počet představení Návštěvnost v pct Počet diváků Tržby v Kč
2022 88 92,32 49.357 43,556.545
2023 81 96,87 49.191 46,901.572
2024 95 99,00 59.004 56,709.112
2025 83 99,87 52.754 56,997.647
2026 83 99,77 53.118 58,484.184
Zdroj: Jihočeské divadlo