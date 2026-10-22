Jihočeské divadlo představí původní verzi Čardášové princezny z roku 1916

Jihočeské divadlo představí v pátek v české premiéře původní budapešťskou verzi operety Čardášová princezna z roku 1916. První premiéra nové sezony zavede diváky do mizejícího světa aristokratických salonů, nočních podniků a milostného příběhu, který se vzpírá společenským pravidlům. Přináší také nostalgii po starých časech, které se už nikdy nevrátí, řekl ČTK šéf opery a režisér Tomáš Ondřej Pilař.
Původní premiéry byly uvedeny v roce 1915 ve Vídni a 1916 v Budapešti. Jednu z nejhranějších operet přitom české publikum zná jen z upravené verze z roku 1957, která vznikla až po smrti autora Emmericha Kálmána. "Jsou tam významně upraveny písňové texty, jednotlivá hudební čísla jsou proházena. A my jsme se rozhodli, že budeme poctiví a vrátíme se k té budapešťské verzi z roku 1916," uvedl Pilař.
Budapešťská verze ale dosud nebyla nikde vydána ani kodifikována. "Po dvouletém studiu archivních pramenů a ve spolupráci se dvěma profesory budapešťské Univerzity Pétera Pazmányho jsme proto připravili verzi, která se výrazně přibližuje původní budapešťské podobě díla, dosud v Česku neuvedené. Nejde nám o muzeální rekonstrukci, ale o znovuobjevení díla v jeho původní dramatické síle a kulturním kontextu," uvedl Pilař.
Děj diváky zavede do světa přísných aristokratických salonů a frivolních nočních podniků, kde se mladý kníže z konzervativní rodiny zamiluje do slavné šantánové zpěvačky. "Protože začátek kompozice byl v roce 1914, ale premiéry byly až v letech 1915 až 1916, tak i v té partituře se projevuje určitý vývoj od bezstarostnosti až po určitou melancholii po světě, který se už nikdy nevrátí," uvedl Pilař.
Dobové kostýmy, přepych a šampaňské vykreslují společnost, která si užívá života plnými doušky. Pro režiséra je však důležité také vědomí blížícího se zlomu. "Všichni totiž žijeme v přesvědčení, že na všechno důležité máme ještě čas. A možná největší tragédií našeho života není, že krásné věci končí, ale že nikdy nepoznáme, kdy je prožíváme naposledy," doplnil Pilař.
Inscenaci hudebně nastudoval a diriguje Jan Mára, režie se ujal Tomáš Ondřej Pilař. Na scénografii spolupracují Marek Kubát a Tomáš Ondřej Pilař, kostýmy připravil Aleš Valášek.