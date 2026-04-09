Jihočeské divadlo uvede v premiéře oceněnou tragikomedii Srpen v zemi indiánů

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích uvede v sobotu premiéru tragikomedie Srpen v zemi indiánů. Její autor Tracy Letts za hru získal Pulitzerovu cenu. Ve velkém psychologickém dramatu podbarveném sarkastickým humorem dostane prostor téměř celý divadelní soubor, řekl ČTK šéf činohry Jihočeského divadla Jakub Čermák.
"Jedná se tam o situaci, kdy zmizí otec. Nikdo neví, kde je. Celá rodina se potkává, sjíždí z celého okolí, aby to řešila. A samozřejmě krom toho, že se řeší záhada zmizení otce, postupně se odkrývají různé problémy a rodinná tajemství. Je tam skvělá role dominantní matky," uvedl Čermák. Mnoho diváků podle něj příběh zná z filmového zpracování s Meryl Streepovou a Julií Robertsovou pod názvem Blízko od sebe.
Jedna z nejoceňovanějších současných her, oceněná Pulitzerovou cenou za rok 2008, je strhující tragikomedií. V příběhu náhle chybí otec a charismatická i nesnesitelná matka zůstala sama. Tři dcery, švagrová a další příbuzní se sjíždějí do rodného domu, aby situaci řešili. Ale místo usmíření se otevírají staré rány, letité křivdy i pečlivě střežená tajemství. Americký dramatik Tracy Letts tak ukazuje, že rodina je někdy spíš bitevní pole než bezpečný přístav.
Jihočeské divadlo také v dubnu chystá světovou premiéru inscenace Svatý Václav v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. V koncertním provedení představí 29. dubna dosud neuvedenou operu skladatele a českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka.
Speciální událostí jara bude také 5. a 6. května divadelní bleší trh, při němž se divadlo symbolicky rozloučí s budovou Metropolu. Veřejnost dostane možnost odnést si drobný kousek divadelní historie v podobě vyřazených kostýmů z fundusu Jihočeského divadla.