Jihočeské divadlo ve světové premiéře uvede operu Svatý Václav

Autor: ČTK
  9:43aktualizováno  9:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeské divadlo uvede 29. dubna ve světové premiéře operu Svatý Václav jako koncertní inscenaci. Dosud nikdy neuvedená opera je dílem skladatele a českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka. Slavnostní večer se uskuteční v Zámecké jízdárně v prostorách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, řekl ČTK šéf opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Tomáš Ondřej Pilař.

"Vrcholem činnosti každého operního souboru je samozřejmě uvedení světové premiéry nového díla. Pro nás to bude v letošní sezoně opera Svatý Václav od jihočeského českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka. Tento významný hudební skladatel je spojen zejména se souborem Musica Bohemica a i troška tohoto stylu se promítne do partitury jeho opery Svatý Václav. Ta v sobě spojuje prvky jak vážné hudby, tak hudby gotické, ale i hudby lidové," uvedl Pilař. Kromě orchestru, sboru a sól uslyší diváci také historické hudební nástroje jako šalmaj, dudy nebo tromba marina pod taktovkou šéfdirigenta Davida Švece.

Soubor opery Jihočeského divadla pokračuje se Svatým Václavem v trendu uvádění světových premiér původních českých hudebně dramatických děl. V příběhu českého knížete, který svým významem v českých dějinách přesáhl celé tisíciletí, se prolíná střet pohanství a křesťanství, boj o moc, mučednická smrt i její náboženský přesah. Ve 20. století prošel jeho význam dalším přenastavením – během okupací a politických krizí se Václav stal symbolem morální integrity a státní autonomie.

Hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček se narodil 22. dubna 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Od studijních let se zajímá o folklor a spolu s ním i o anonymní hudební projevy v historii české kultury, jako jsou staré duchovní písně, skladby z renesančních a barokních kancionálů či vánoční koledy. Mnohé stylizace napsal pro vlastní soubor Musica Bohemica, s nímž dosáhl koncertních úspěchů na domácí scéně i v zahraničí. Krček je autorem rozsáhlých symfonických, komorních i vokálních skladeb.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály v úterý dopoledne na úřadu práce v Zábřehu na Šumpersku. Jeden z klientů tam začal běsnit kvůli tomu, že se marně dožadoval vyplacení peněžní podpory. Nyní je podezřelý z...

22. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Srážka vlaku a auta na Písecku omezila provoz trati Plzeň - Č. Budějovice

ilustrační snímek

Kvůli dnešní ranní srážce vlaku s nákladním automobilem na přejezdu u Protivína na Písecku byl téměř pět hodin omezený provoz na železnici mezi Plzní a Českými...

22. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Žďárská knihovna začala nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol

ilustrační snímek

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou začala díky dobrovolníkům v dubnu nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol. Smyslem je udělat...

22. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Rozšířené bezpečnostní upozornění – riziko otravy oxidem uhelnatým. Bezpečnostní opatření pro vybrané plynové průtokové ohřívače vody BOSCH a JUNKERS vyráběné od roku 2019.

22. dubna 2026  14:55

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:54

Město Louny oficiálně stvrdilo své partnerství s japonským městem Susaki

22. dubna 2026  14:53

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poptávka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevřením nového hotelu

Ani otevření nového brněnského hotelu na Dornychu v minulých týdnech nijak nedopadlo na poptávku po hotelech v historickém centru. Podle marketingového...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Vědci vytvořili další embryo ohrožených nosorožců, mají dvě náhradní matky

ilustrační snímek

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue se podařilo vytvořit další embryo nosorožců bílých severních, kterým hrozí vyhynutí. Vědci také vybrali další dvě samice...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Hlavním tématem letošního Anifilmu v Liberci jsou mýty a legendy

Mýty a legendy budou hlavním tématem 25. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm, který se bude konat od 5. do 10. května v Liberci. Novým...

22. dubna 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Třímilionovou pokutu za falšování vína pro Vinařství Ludwig potvrdil i NSS

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší...

22. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

22. dubna 2026  14:30

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.