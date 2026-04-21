Jihočeské divadlo ve světové premiéře uvede operu Svatý Václav

Jihočeské divadlo uvede 29. dubna ve světové premiéře operu Svatý Václav jako koncertní inscenaci. Dosud nikdy neuvedená opera je dílem skladatele a českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka. Slavnostní večer se uskuteční v Zámecké jízdárně v prostorách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, řekl ČTK šéf opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Tomáš Ondřej Pilař.
"Vrcholem činnosti každého operního souboru je samozřejmě uvedení světové premiéry nového díla. Pro nás to bude v letošní sezoně opera Svatý Václav od jihočeského českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka. Tento významný hudební skladatel je spojen zejména se souborem Musica Bohemica a i troška tohoto stylu se promítne do partitury jeho opery Svatý Václav. Ta v sobě spojuje prvky jak vážné hudby, tak hudby gotické, ale i hudby lidové," uvedl Pilař. Kromě orchestru, sboru a sól uslyší diváci také historické hudební nástroje jako šalmaj, dudy nebo tromba marina pod taktovkou šéfdirigenta Davida Švece.
Soubor opery Jihočeského divadla pokračuje se Svatým Václavem v trendu uvádění světových premiér původních českých hudebně dramatických děl. V příběhu českého knížete, který svým významem v českých dějinách přesáhl celé tisíciletí, se prolíná střet pohanství a křesťanství, boj o moc, mučednická smrt i její náboženský přesah. Ve 20. století prošel jeho význam dalším přenastavením – během okupací a politických krizí se Václav stal symbolem morální integrity a státní autonomie.
Hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček se narodil 22. dubna 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Od studijních let se zajímá o folklor a spolu s ním i o anonymní hudební projevy v historii české kultury, jako jsou staré duchovní písně, skladby z renesančních a barokních kancionálů či vánoční koledy. Mnohé stylizace napsal pro vlastní soubor Musica Bohemica, s nímž dosáhl koncertních úspěchů na domácí scéně i v zahraničí. Krček je autorem rozsáhlých symfonických, komorních i vokálních skladeb.