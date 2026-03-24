Horní zámek a Dolní hrad na Rožmberku se po desetiletích symbolicky propojily. Národní památkový ústav (NPÚ) na konci roku převzal do správy takzvaný Horní zámek, a vlastní již tedy celý areál. Archeologové během uplynulých měsíců historický objekt prozkoumali, včetně geofyzikálního mapování a snímkování terénu. Obnova projektu, který po desetiletí sloužil jako školicí středisko, potrvá roky a vyžádá si stovky milionů korun, řekla dnes novinářům kastelánka Andrea Čekanová.
"Stojíme dneska v situaci, kdy došlo k narovnání jakési někdejší historické křivdy, kdy vlastně tady vyrostly dva hrady od středověku a byly násilně rozděleny po druhé světové válce," uvedla Čekanová. Poslední využití areál Horního zámku dostal jako rekreační a školicí centrum České pošty, pak sloužil jako azyl pro ukrajinské matky s dětmi a od roku 2022 objekt chátral.
Prostory zámku, který si vybudovala šlechta, když jí Dolní hrad přestal být pohodlný, chce NPÚ využít jako zázemí. "Chceme sem přenést návštěvnické centrum, provozní zázemí. Hrad pod námi je opravdu velice omezený prostorově, rádi bychom tady vybudovali nějakou ubytovací kapacitu pro zaměstnance a samozřejmě prostory pro další kulturní aktivity, včetně využití exteriérů, protože ty k tomuhle areálu bezprostředně patří a byly jeho součástí," dodala kastelánka.
Na Dolním hradě nyní památkáři dokončují projektové přípravy obnovy fasád, střech a krovů. Návštěvnickou nabídku letos doplní výstava věnovaná historii Horního zámku, přístupná v hradní galerii. V létě se uskuteční další ročník cyklu S hostem na Rožmberku a v srpnu se hrad zapojí do Hradozámecké noci s večerními prohlídkami a mimořádným zpřístupněním věže Jakobínka.
Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů - Rožmberků. Jedná se o komplex původně dvou rožmberských hradů takzvaný Dolní hrad a Horní hrad, z něhož se zachovala pouze kamenná hláska zvaná Jakobínka. Horní část byla později upravena na letní šlechtické sídlo.
Rovněž Dolní hrad podstoupil několik přestaveb, z nichž nejvýznamněji ovlivnila podobu hradu renesance a styl anglické novogotiky. V 19. století byla tato část posledními majiteli rodem Buquoyů přeměněna v romantické muzeum přístupné veřejnosti, jehož interiér dnes doplňují cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje.