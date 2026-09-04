Jihočeské hrady a zámky nabídnou v září mimořádné prohlídky či přednášky

Autor: ČTK
  10:47aktualizováno  10:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeské hrady a zámky chystají ke Dnům evropského dědictví speciální program. Návštěvníci se během září mohou těšit na mimořádné prohlídky či přednášky. Nahlédnou také do běžně nepřístupných prostor. Nejširší nabídka čeká zájemce v Českém Krumlově, kde se propojí se Svatováclavskými slavnostmi a připomínkou Schwarzenberské granátnické gardy, sdělila ČTK regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.

Program zahájí v sobotu 5. září v 19:00 v českokrumlovském Paláci ilustrace křest nové známky České pošty. V neděli 6. září budou od 14:00 ve Studijním centru následovat přednášky o Krumlovském vévodství a o Knížecím schwarzenberském archivu na zámku v Českém Krumlově. Jedním z vrcholů programu bude sobota 12. září, kdy se veřejnosti otevře velitelství Schwarzenberské granátnické gardy.

V neděli 13. září připomene přednáška deset let od obnovení činnosti granátnické gardy a doplní ji koncertní blok fanfár gardových trubačů. Přednáška 20. září bude věnována orlické větvi Schwarzenbergů a osobnosti Bedřicha ze Schwarzenbergu. Program vyvrcholí na svátek sv. Václava 28. září slavnostním vztyčením praporů na strážnici, zasazením stromu česko-slovinského přátelství v Jelení zahradě a večerní svatováclavskou mší v kostele sv. Víta," řekla Slabová.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec nabídne 5. a 6. září mimořádnou příležitost projít se běžně nepřístupnými interiéry Španělského křídla. "Trasa zavede návštěvníky mimo jiné do zelené světnice a soukromé kaple Jindřicha IV. z Hradce z konce 15. století i do zámeckého podzemí. Zájemci se podívají, jak vypadá zámecká studna zespodu, a dozvědí se také o rozsáhlé rekonstrukci areálu v 80. letech 20. století," uvedla Slabová. Prohlídky začínají po oba dny v 11:00 a 14:00 a trvají přibližně 100 minut.

V Hluboké nad Vltavou se návštěvníci 12. září vydají na putování za vodárenskými památkami a seznámí se s historií zásobování zámeckého areálu vodou z Vltavy. Trasa začíná u vodárny v Podskalí na břehu Vltavy a po její prohlídce bude pokračovat k vodárenské věži u zámku. Prohlídky začínají v 10:00 a 13:00. "Vstup je zdarma, kapacita je však omezená, proto je nutné předem získat bezplatnou vstupenku v on-line rezervačním systému zámku," řekla Slabová.

Na hradě Landštejn se mohou lidé 12. a 13. září vydat na komentované prohlídky landštejnských sklepů. Třeboň na stejný víkend připravila speciální prohlídky Pára na kolejích a Schwarzenbergové, které přiblíží, jak se schwarzenberský rod angažoval ve stavbě železnic, ve vedení drážních společností a v podpoře regionálních železničních projektů. Na Rožmberku se mohou zájemci 5. a 6. září vydat na komentované prohlídky areálu Horního zámku.

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