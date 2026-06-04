Jihočeské nemocnice loni hospodařily se ziskem 107 mil. Kč, zisk meziročně klesl

Autor: ČTK
  14:56aktualizováno  14:56
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeské nemocnice loni hospodařily se ziskem 107 milionů korun. Je to téměř o 260 milionů korun méně než v roce 2024. Pokles způsobily například větší náklady na zdravotnický materiál nebo nárůst biologické léčby. Největší zisk loni měla českobudějovická nemocnice, a to více než 43 milionů korun. ČTK to řekla vedoucí odboru zdravotnictví z jihočeského krajského úřadu Ivana Turková.

"Všechny nemocnice Jihočeského kraje uzavřely rok 2025 s kladným hospodářským výsledkem. V kontextu českého zdravotnictví jde o mimořádný výsledek, který svědčí o efektivně řízené síti finančně zdravých nemocnic," řekl ČTK předseda holdingu Jihočeské nemocnice Michal Šnorek.

Jediným akcionářem holdingu je Jihočeský kraj. Pod organizaci Jihočeské nemocnice spadá sedm nemocnic. Kromě Českých Budějovic jsou v Táboře, Písku, Jindřichově Hradci, Strakonicích, Prachaticích a Českém Krumlově. Pokrývají tak vždy jeden okres kraje. Ekonomické výsledky za loňský rok dnes schválila rada Jihočeského kraje.

Českobudějovická nemocnice tradičně vykazuje nejlepší výsledek hospodaření. V roce 2024 to bylo 250 milionů korun. Holding na letošní rok naplánoval investice za více než 1,3 miliardy korun. "V nemocnici České Budějovice pokračuje výstavba zaměstnaneckého parkoviště s heliportem pro leteckou záchrannou službu či oddělení dětské a dorostové psychiatrie, v nemocnicích v Táboře a Písku jsou budovány urgentní příjmy a v Českém Krumlově finalizuje rekonstrukce interního pavilonu," uvedl Šnorek. Dodal, že společnost pravidelně investuje do modernizace zdravotnické techniky.

Na jihu Čech je v krajských nemocnicích přibližně 2800 lůžek. Nemocnice v regionu zaměstnávají téměř 8000 lidí.

Výsledky hospodaření jihočeských nemocnic (v milionech Kč):

nemocnice rok 2023 rok 2024 rok 2025

České Budějovice 341 250 43

Český Krumlov 1,2 -18 2,5

Dačice 2,2 0,048 0,48

Jindřichův Hradec 5,2 6,6 2,6

Písek 61 35 24,9

Prachatice 1 1 0,5

Strakonice 65 42 22,9

Tábor 11 5,2 10,1

Zdroj: Jihočeské nemocnice

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