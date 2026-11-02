Jihočeské památky letos přivítaly 765.479 lidí, návštěvnost mírně vzrostla

Jihočeské státní památky letos do konce října přivítaly 765.479 návštěvníků. Meziročně je to o 0,8 procenta více. Největší nárůst mezi hrady a zámky na jihu Čech zaznamenali památkáři v Jindřichově Hradci, kde přibylo návštěvníků o 12,6 procenta na 54.596. Hlavní turistická sezona skončila na většině památek v neděli 1. listopadu. Některé jsou ale otevřené celoročně nebo chystají adventní program. Novinářům to dnes sdělila regionální mluvčí Národního památkové ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.
Více než polovinu všech návštěvníků památek ve správě NPÚ přilákaly dohromady Český Krumlov a Hluboká. "Nejnavštěvovanější památkou zůstává státní hrad a zámek Český Krumlov, kam zavítalo 230.736 návštěvníků. Oproti loňskému roku jich bylo o 8220 více, což představuje nárůst o 3,7 procenta. Druhé místo patří zámku Hluboká se 191.286 návštěvníky. Jeho návštěvnost meziročně mírně poklesla o 1,3 procenta," uvedla Slabová.
Třetí nejnavštěvovanější památkou byl s 54.596 lidmi zámek Jindřichův Hradec, který přivítal o 6107 návštěvníků víc. "K vyššímu zájmu návštěvníků přispěla především nabídka nových večerních prohlídek a výstava Veličenstvo před branami, které zatraktivnily návštěvnický program zámku," řekla Slabová. Dačický zámek si polepšil o 7,9 procenta, hrad Zvíkov o 6,8 procenta a Landštejn o 4,3 procenta. Návštěvnost Třeboně a Kratochvíle zůstala na loňské úrovni.
Výraznější pokles návštěvnosti naopak zaznamenaly zámky Vimperk, kde turistů ubylo o 12 procent, a Rožmberk s poklesem zájmu o 11,1 procenta. Nižší návštěvnost vykázaly také Zlatá Koruna, Červená Lhota a Nové Hrady. "Rozdíly mezi jednotlivými památkami mohou souviset s řadou okolností, od počasí a rozložení turistické sezony přes zájem organizovaných skupin až po nabídku prohlídek a doprovodných akcí. Celkový výsledek však potvrzuje, že zájem o jihočeské památky zůstává stabilní," uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích.
S koncem hlavní návštěvnické sezony ale programy na památkách nekončí. Některé hrady, zámky a zlatokorunský klášter se už připravují na adventní období. Například zámky v Jindřichově Hradci, Třeboni či Hluboké nabídnou speciální prohlídky, řemeslné trhy i programy připomínající vánoční tradice. Řada památek nabízí také zimní prohlídky. Podrobnosti o akcích či otevírací době naleznou zájemci na stránkách jednotlivých památek a na www.npu.cz.