Jihočeské památky navštívilo o 1,7 procenta méně turistů, přibylo jich na Lipně

Jihočeské státní památky přilákaly letos do 30. července o 1,7 procenta méně turistů než před rokem. Jejich branami prošlo 431.005 návštěvníků. Naopak jen v červenci hrady a zámky navštívilo meziročně o 3,2 procenta lidí více. Také na Lipno zamířilo více návštěvníků než před rokem. Na 60.000 cestujících letos svezla jindřichohradecká Úzkokolejka, která v dubnu po 3,5 letech obnovila provoz, zjistila ČTK.
"Po pomalejším začátku sezony přinesly letní prázdniny výrazné oživení. Červenec potvrdil, že zájem veřejnosti o návštěvu památek zůstává vysoký. Svou roli sehrálo příznivější počasí i pestrá nabídka výstav, kulturních akcí a mimořádných prohlídek. O celkovém výsledku letošní sezóny rozhodne tradičně srpen," uvedla regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.
Nejnavštěvovanější jihočeskou památkou zůstává státní hrad a zámek Český Krumlov. Od začátku roku ho navštívilo 131.073 lidí, meziročně o 1,9 procenta víc. Jen v červenci návštěvnost meziročně vzrostla o 7,8 procenta.
Následuje zámek Hluboká s 110.954 turisty. Přestože jeho celková návštěvnost od začátku roku zatím za loňskem zaostala o 1,1 procenta, červenec přinesl obrat a meziroční nárůst o 7,5 procenta. Jen v červenci přišlo na Hlubokou 44.816 návštěvníků, téměř o 4200 více než na zámek Český Krumlov. Hlubocký zámek je na rozdíl od Českého Krumlova o prázdninách vyhledávaným cílem především domácích turistů. K červencovému růstu přispěla také letošní novinka v podobě zpřístupnění zámecké kuchyně bez průvodce. Zatímco v červenci loňského roku navštívilo zámeckou kuchyni 2755 lidí, letos jich bylo 4308.
Zhruba o čtyři procenta meziročně více turistů přilákal zámek Třeboň. Návštěvníky láká rozšířená expozice historických loutek, program pro rodiny s dětmi i kostýmované večerní prohlídky. Rostoucí zájem zaznamenal státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, kde návštěvnost od začátku roku vzrostla o 2,5 procenta a v samotném červenci o 9,4 procenta. K tomu přispívají nové hrané noční prohlídky, komentované prohlídky expozice Kabinety Stuchlé i bohatý program připomínající 500 let od narození Jáchyma z Hradce.
Slunné počasí také lákalo turisty na aktivity u přehrady Lipno. “Sezona je dobrá, jsme spokojeni. Podle odhadů bude letošní návštěvnost ještě o pár procent lepší než loňská,” řekl mluvčí společnosti Lipno Servis Jiří Gruntorád. Lipenské atrakce každoročně přilákají desetitisíce lidí. Stezku korunami stromů ročně projde na 130.000 lidí a 60.000 návštěvníků zamíří do lesního hřiště Království lesa. Lipno Servis provozuje také bikepark a lanový park, půjčovny sportovního vybavení, Aquaworld Lipno či Kemp Modřín.
Jindřichohradeckou Úzkokolejkou se od obnovení provozu v 3. dubna do 30. července svezlo na 60.498 lidí. Z toho parními vlaky jelo přes 7300 lidí. "Nejvytíženější den bývá na páře možná poněkud překvapivě středa, hned za ní následuje čtvrtek. Odhadujeme, že lidé volí výlet Úzkokolejkou raději uprostřed svého dovolenkového týdne spíš než o víkendu, kdy přijíždějí či se vracejí domů," uvedla mluvčí provozující společnosti Gepard Express Markéta Bočková.
Návštěvnost jihočeských státních památek:
1. 1. - 30. 7. 2026 1. 1. - 30. 7. 2025 1. 1. - 30. 7. 2024
Český Krumlov 131.073 128.627 126.360
Červená Lhota 25.760 28.815 24.515
Dačice 5707 5525 5663
Hluboká 110.954 112.221 105.343
Jindřichův Hradec 28.331 27.650 26.047
Kratochvíle 22.298 22.673 18.854
Landštejn 22.662 21.726 19.966
Nové Hrady 8016 9279 9635
Rožmberk 16.389 19.203 17.873
Třeboň 25.644 24.632 23.119
Zlatá Koruna 8796 10.206 9863
Zvíkov 17.015 18.184 16.116
Vimperk 8360 9934 9273
celkem 431.005 438.675 412.627
Zdroj: NPÚ