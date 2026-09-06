Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeské státní památky přivítaly o prázdninách více návštěvníků než před rokem. V červenci a srpnu hrady a zámky na jihu Čech přilákaly 373.964 lidí, o loňských prázdninách prošlo jejich branami o 13.667 turistů méně. Největší nárůst zaznamenali památkáři v Jindřichově Hradci, kde se prázdninová návštěvnost zvýšila o 16 procent. ČTK to řekla regionální mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.

"Nejnavštěvovanějším objektem byla tradičně Hluboká s 91.644 návštěvníky, následoval Český Krumlov s 89.501 návštěvníky. Hluboká si zároveň oproti loňským prázdninám mírně polepšila, přibližně o jedno procento, Český Krumlov téměř o devět procent," uvedla Slabová. Hlubocký zámek si dlouhodobě drží prvenství v návštěvnosti, je oblíbený zejména u domácích turistů.

Od začátku roku do konce srpna navštívilo jihočeské státní památky 618.273 lidí, loni to ve stejném období bylo 617.954 návštěvníků. "Z pohledu celé dosavadní sezony je tedy návštěvnost prakticky na stejné úrovni jako v minulém roce. Letošní prázdninové měsíce ale pomohly vyrovnat pomalejší začátek sezony," řekla Slabová.

Největší nárůst počtu turistů měl jindřichohradecký zámek, kde prázdninová návštěvnost vzrostla téměř o 16 procent z 26.697 na 30.950 lidí. Výrazně si polepšily také Dačice, o více než deset procent, Český Krumlov téměř o devět procent, Nové Hrady přibližně o osm procent a Landštejn zhruba o sedm procent.

Naopak pokles návštěvnosti zaznamenali památkáři především ve Vimperku, kde se snížila přibližně o deset procent, a na Rožmberku o 6,5 procenta. "Ve Vimperku se mohl na nižším zájmu částečně podepsat probíhající rozsáhlý stavební ruch, který může část návštěvníků od návštěvy objektu odradit," vysvětlila Slabová.

Návštěvníci mají zájem nejen o klasické prohlídkové trasy, ale také o tematické, zážitkové a rodinné programy. Na Hluboké se osvědčily volné prohlídky zámecké kuchyně. Využívali je návštěvníci, kteří chtěli navštívit interiér bez čekání a samostatně, ale také ti, kteří si jimi zkrátili dobu před začátkem prohlídky s průvodcem. "Dětské prohlídky se velmi dobře uplatnily na Kratochvíli, Hluboké, v Českém Krumlově i v Třeboni. Na Kratochvíli měly velký úspěch také projížďky v kočáře spojené s výkladem a drobným občerstvením," dodala Slabová.

V Jindřichově Hradci se tradičně velké oblibě těšily hrané noční prohlídky a od srpna nabídku rozšířila nová výstava Veličenstvo před branami. Právě Jindřichův Hradec zaznamenal nejvyšší procentní meziroční růst návštěvnosti.

Návštěvnost jihočeských státních památek v červenci a srpnu:

2026 2025

Český Krumlov 89.501 82.187

Červená Lhota 28.879 29.087

Dačice 6585 5970

Hluboká 91.644 90.649

J. Hradec 30.950 26.697

Kratochvíle 21.041 20.723

Landštejn 24.380 22.793

Nové Hrady 8992 8323

Rožmberk 17.744 18.986

Třeboň 20.812 20.852

Zlatá Koruna 6691 6628

Zvíkov 18.331 18.063

Vimperk 8414 9339

CELKEM 373.964 360.297

Zdroj: NPÚ

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