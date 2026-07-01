Jihočeské památky v létě lákají na koncerty, divadlo i netradiční prohlídky

Autor: ČTK
  10:54aktualizováno  10:54
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihočeské hrady a zámky lákají v letní sezoně na koncerty, divadlo či netradiční prohlídky. Hudbu si návštěvníci budou moci užít pod širým nebem či v historických sálech. Kulturní léto na státních památkách začne o víkendu a vyvrcholí Hradozámeckou nocí v sobotu 22. srpna, informovala novináře mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Markéta Slabová.

Českokrumlovský zámek ožije koncerty. Atmosféru první republiky navodí 5. července koncert Jazzbandu schwarzenberské gardy na prvním zámeckém nádvoří. Zámeckými zahradami, Maškarním sálem i barokním divadlem se od poloviny července ponese hudba při mezinárodním hudebním festivalu. Na mimořádné prohlídky ve vybraných dnech letos láká letohrádek Bellarie.

Za doprovodu kněžny Eleonory Schwarzenbergové se mohou milovníci historie vydat na prohlídku zámku Hluboká na Českobudějovicku. "Velkým lákadlem jsou také kastelánské prohlídky věnované poslednímu soukromému majiteli zámku Adolfu Schwarzenbergovi a jeho africkým expedicím, které proběhnou 19. července, 2. a 30. srpna," uvedla Slabová. Na ně navazuje bezplatná výstava Africké cesty Adolfa Schwarzenberga.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec na letošní sezonu připravil večerní prohlídky Adamova stavení či noční divadelní představení Příběh z lístků hradecké růže. Přiblíží dramatické osudy posledních pánů z Hradce a Viléma Slavaty. Od srpna je pro návštěvníky připravena výstava Tam, kde nocovali císaři a králové, která přibližuje cesty habsburských panovníků a jejich pobyty v Jindřichově Hradci.

Zámek Červená Lhota na Jindřichohradecku nabídne o prázdninách každé úterý, čtvrtek a sobotu od 15:00 Pohádkové léto Václava Koubka. Na zámku Kratochvíle na Prachaticku návštěvníky čeká divadelní léto s komedií Taková normální rodinka. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na prohlídky s upovídanou kuchařkou Dorotou v podání spisovatelky Petry Braunové. Nevšedním zážitkem budou od 10. do 12. srpna romantické projížďky kočárem taženým koňmi zámeckým areálem.

Na hradě Landštejn na Jindřichohradecku budou každou prázdninovou sobotu k vidění ukázky dravců a sov s odborným komentářem sokolníka. Hrad Nové Hrady na Budějovicku představí výběr vzácných knih z buquoyské knihovny, které dokumentují šlechtické cestování od vzdělávacích cest přes lovecké expedice až po lázeňské pobyty. Na třeboňském zámku se lidé mohou těšit na kostýmované večerní prohlídky Poslední ženy z rodu Rožmberského, které návštěvníky ve dnech 2. a 23. července zavedou mezi poslední příslušníky slavného rodu.

Na zámku Vimperk na Prachaticku bude celé léto přístupná nová výstava Vimperk, město mezi řádky, která připomíná slavnou tiskařskou tradici města. Klášter Zlatá Koruna na Českokrumlovsku zve na nevšední večerní zážitky prostřednictvím netradičních prohlídek Když se v klášteře setmí a hrad Zvíkov na Písecku láká na historický šerm.

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