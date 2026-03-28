Jihočeskou Thálii za činohru získali Eliška Brumovská a Pavel Oubram

Herci Eliška Brumovská a Pavel Oubram získali ocenění Jihočeská Thálie 2025 za nejlepší činoherní výkon. Broumovská přesvědčila odbornou porotu rolí Olivky Nealové v inscenaci Výstřely na Broadwayi. Oubram získal ocenění za postavu Pellnera v inscenaci Směšná temnota. Novináře o tom informovalo Jihočeské divadlo v tiskové zprávě.
Za mimořádný jevištní výkon v opeře obdržela Thálii Marie Šimůnková za roli Anny v opeře Deník Anny Frankové. V kategorii mužů získal ve stejné kategorii ocenění Jaromír Nosek za roli Tajemného hosta v inscenaci Loutna česká. "Večer se konal v atmosféře 90. let 20. století. Tedy dekádě filmu Kouř či televizních Počasíček i výrazné hudební energie, kterou symbolizovala šusťáková estetika stejně jako porevoluční nadšení," uvedl Ondřej Hellebrant z Jihočeského divadla.
Jihočeskou Thálii za mimořádný taneční výkon získala Sophie Debouová za roli v inscenaci Mladí, krásní a navždy a Paolo Terranova za roli v inscenacích Mladí, krásní a navždy a Next Place.
Jihočeské divadlo nyní chystá premiéru hry Srpen v zemi indiánů amerického dramatika Tracyho Lettse. Diváky čeká rovněž Velikonoční koncert Stabat Mater a vrcholem operní sezony bude 29. dubna světová premiéra operního koncertu Svatý Václav českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka.
Jihočeské divadlo se v lednu stalo veřejnou kulturní institucí a má se zřizovatelem, městem České Budějovice, podepsaný finanční plán na čtyři roky s ročním rozpočtem 183 milionů korun.