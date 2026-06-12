Jihočeskou vesnicí roku se letos stal Římov na Českobudějovicku

Jihočeskou vesnicí roku se letos stala obec Římov na Českobudějovicku. Zajistila si tak postup do celostátního finále. Římov na jihu Čech nahradil Čestice na Strakonicku, které zvítězily loni. Výsledky soutěže dnes vyhlásil náměstek jihočeského hejtmana David Štojdl (Naše Česko).
"Římov nesoutěžil poprvé, ale je vidět, že dávají srdce do všech projektů," uvedla předsedkyně hodnoticí komise Veronika Šťastná. Římov je 15 kilometru jižně od Českých Budějovic. U obce je přehrada, která zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje.
Římov je také známým sakrálním místem, jelikož jeho součástí je poutní areál s barokní křížovou cestou. Podle památkářů jde o jeden z nejvýznamnějších poutních areálů na jihu Čech, unikátně začleněný do krajiny. Ve druhé polovině 17. století navštěvovalo areál až 80.000 poutníků ročně, z Čech i Rakouska. Ve druhé polovině minulého století pašijová cesta zchátrala. Českobudějovické biskupství v minulých letech investovalo do obnovy poutního areálu i křížové cesty 100 milionů korun. "Velmi si ocenění vážíme. O titul vesnice roku jsme usilovali potřetí a věřím, že v budoucnu se do soutěže opět přihlásíme," řekl římovský starosta Miroslav Slinták.
Hodnoticí komise jihočeské vesnice roku ocenila na Římovu mimo jiné rekonstrukci knihovny, zapojení obyvatel do různých projektů a fakt, že se obci daří rozvíjet, podporuje sport i vzdělávání. Do soutěže se letos přihlásilo 19 obcí, což je o osm více než loni. "Věříme, že hodnocení je spravedlivé. Přihlásil se velký počet obcí a laťka byla velmi vysoko a konkurence velká. Rozhodovaly nuance a nedá se říct, že obce, které nevyhrály, jsou horší," uvedla Šťastná.
Komise předala ceny i dalším obcím. Bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny získaly Chrášťovice na Strakonicku, modrou stuhu za společenský život a inovace Nišovice na Strakonicku, oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty Besednice na Českokrumlovsku a zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejné prostranství a životní prostředí Rovná na Strakonicku.