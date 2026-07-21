Jihočeský festival Filmová renesance Slavonice ocení herečku Ivu Janžurovou

Festival Filmová renesance Slavonice se po loňském nultém ročníku vrátí od 13. do 16. srpna do Slavonic na Jindřichohradecku. Letos poprvé udělí ceny ve třech kategoriích s názvem Zlatá korouhev. První ocenění za mimořádný přínos kinematografii převezme na zahájení přehlídky herečka Iva Janžurová. Večer doplní projekce dokumentu Veřejný prostor Františka Skály za účasti sochaře a malíře Františka Skály a režiséra Petra Slavíka, informovalo vedení festivalu v tiskové zprávě.
Název i podoba ocenění od autorky Sáry Skoczkové vycházejí z větrné korouhve na střeše budovy ve Slavonicích, kde sídlí pořadatelský spolek. Zlaté korouhve budou uděleny ve třech kategoriích. Kromě ceny festivalu za mimořádný přínos rozhodnou diváci o česko-rakouské soutěži a mezinárodní soutěži. "Stejně podstatné pro nás ale zůstává propojování filmového umění s řemeslem, vzděláváním, hudbou, výtvarným uměním a především s osobním setkáváním tvůrců a diváků. Slavonice pro tento typ festivalu nabízejí mimořádné prostředí," uvedl ředitel festivalu Milan Mrázek.
Poctu Ivě Janžurové, která je jednou z nejvýraznějších osobností českého filmu, doplní samostatná programová sekce věnovaná vybraným titulům z její filmografie. Diváci uvidí snímky Kočár do Vídně, Petrolejové lampy a Morgiana. Festival připomene také 100. výročí narození scenáristy Miloše Macourka projekcí komedie Pane, vy jste vdova!
Nová česko-rakouská soutěž představí kinematografii obou zemí ve společné sekci. Diváci uvidí například rakouský snímek Napořád režisérky Sandry Wollner a český Poberta Ondřeje Hudečka, jehož projekci doprovodí herec Filip Kaňkovský. Mezinárodní soutěž rozšíří festivalový výběr o výrazné tituly současné světové kinematografie.
Nesoutěžní část programu nabídne sekci Řemeslo, která nahlíží na film prostřednictvím různých filmových profesí. Mezi hosty bude režisér Robert Hloz, který na snímku Bod obnovy představí, jak v českých produkčních podmínkách vzniká sci-fi. Hudební skladatel Petr Mazoch povede seminář věnovaný filmu Co s Péťou? a přiblíží svůj přístup k filmové hudbě.
Nastupující generaci filmařů se bude věnovat sekce Next Generation, která letos připomene 80. výročí Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU). Významné tituly filmové historie připomene v novém kontextu sekce Klasika. Sekce Focus se zaměří na aktuální společenská témata a Půlnoční projekce otevře prostor pro netradiční filmy. Odbornou část doplní workshopy, diskuse, prezentace připravovaných filmových projektů i ukázky kamerové a světelné techniky. Filmový program rozšíří 37 koncertů a DJ setů či výstavy, divadlo, happeningy a autorská čtení.